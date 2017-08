SZ-Beilage zum Schulstart Am 23. August erscheint die Zeitung mit den Schulanfängern. In ihr sind die Erstklässler des Altkreises Bautzen zu finden.

Die Schulanfängerbeilage erscheint am 23. August. © Repro: SZ

Bautzen/Bischofswerda. Kindergarten war gestern, Schule ist heute. Seit reichlich zwei Wochen drücken die Erstklässler jetzt die Schulbank. Im Landkreis Bautzen sind das diesmal 2 644 Mädchen und Jungen, etwa 200 ABC-Schützen weniger als im vergangenen Schuljahr. Für die Kinder, die noch vor Kurzem die Zuckertüte getragen haben, ist der Alltag ein anderer geworden. Jetzt heißt es: Erst fleißig lernen und Schulaufgaben erledigen, dann spielen.

Auch dieses Mal gibt es eine SZ-Beilage, in der die Erstklässler der Schulen in Bautzen und dem Umland sowie Bischofswerda und Umgebung gezeigt werden. Diese Beilage liegt am 23. August in der Sächsischen Zeitung, kann also einzeln herausgenommen werden. Viele Eltern, aber auch Großeltern und Freunde heben sich diese Zeitung als Erinnerung auf. (szo)

