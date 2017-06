Syrische Familie allein in Reichenbach

Reichenbach. Von den vom Landkreis in Reichenbach angemieteten 15 Wohnungen für Asylbewerber sind sieben Wohnungen im April gekündigt worden. Für weitere sieben Wohnungen gibt es noch unterschiedliche Laufzeiten der Mietverträge. Diese sollten eigentlich zum Ende des Vormonats ebenfalls aus dem Bestand herausgenommen werden, da sie nicht mehr benötigt werden. Die Aufhebung der Verträge kam bisher noch nicht zustande. Gründe dafür wurden in der Stadtratssitzung nicht genannt.

So lebt nur noch eine syrische Flüchtlingsfamilie mit Kindern in Reichenbach. Bei der Familie erfolgte mittlerweile die Anerkennung, dass sie in Deutschland bleiben darf. Darüber informierte ein Mitarbeiter der Wohnungsverwaltung den Stadtrat. Einer Familie aus Serbien wurde die Reichenbacher Wohnung kürzlich gekündigt. Sie musste ins Asylbewerberheim nach Löbau umziehen. Da Serbien seit 2014 Verhandlungen zum EU-Beitritt führt, ist die Chance gering, dass ihr Asylantrag positiv entschieden wird.

Einer weiteren Familie aus Afghanistan wurde ebenfalls gekündigt. Die fünfköpfige Familie, die ihr viertes Kind erwartet, musste jetzt nach Görlitz in eine Dreiraum-Wohnung umziehen. Vorgesehen war für sie zuerst eine Zweiraum-Wohnung. Helfer hatten sich dafür stark gemacht, dass die drei Kinder wenigstens bis zum Ende des Schuljahres noch in Reichenbach die Schule besuchen können und nicht aus dem laufenden Schuljahr herausgerissen werden. Mitnehmen durften Mutter, Vater und Kinder laut Aussage von Unterstützern so gut wie gar nichts in den neuen Wohnraum. Ehrenamtliche brachten der Familie ein Sofa aus der alten Wohnung, das gespendet worden war. (cj)

