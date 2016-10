Syrer mit Schwert verletzt Ein Meißner beschädigt in einem Hausflur die Fahrräder zweier syrischer Staatsbürger. Als die Männer den 31-Jährigen deswegen zur Rede stellen, geht er mit einem Schwert auf sie los.

Die Dresdner Polizei ermittelt derzeit gegen einen 31 Jahre alten Meißner wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann hatte Mittwochnachmittag in seinem Hausflur an der Neugasse die Fahrräder zweier syrischer Staatsbürger beschädigt. Als die beiden ihn darauf ansprachen, holte er ein Schwert aus seiner Wohnung und verletzte einen der beiden Syrer an der Hand.

Alarmierte Polizisten stellten das zerbrochene Schwert auf dem Fußboden des Hausflures fest. Dabei handelte es sich dabei um ein Deko-Schwert mit einer rund 40 Zentimeter langen, stumpfen Klinge. Die Beamten stellten es sicher.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Scheiben eingeschlagen Großenhain. Inzwischen sind es acht. In acht Buswartehäuschen wurden über Nacht die Scheiben eingeschlagen. Zuletzt traf es die Buswartehalle in Walda. Seit den frühen Morgenstunden erfolgte gemeinsam mit der Polizei eine Bestandsaufnahme. Bis 8.30 Uhr wurden die Schäden aufgenommen, bei denen eine oder mehrere Glasscheiben Beschädigungen aufweisen (u.a. Bushaltstelle Riesaer Straße am Kaufland). Im Moment gehen wir von Kosten zwischen 4000 und 5000 Euro (Material- und Personalkosten) aus, um die Schäden wieder zu beseitigen. Buswartehäuschen waren schon mehrfach Ziel solche Vandalen. 52 Buswartehallen und Fahrgastunterstände gibt es im Stadtgebiet. Mercedes-Teile gestohlen Radebeul. Auf einem Firmengelände an der Kötzschenbrodaer Straße in Radebeul hatten es Unbekannte auf Teile eines Mercedes GL abgesehen. Von dem Wagen bauten sie die vordere Stoßstange, beide Frontscheinwerfer sowie den Kühlergrill ab und entwendeten die Teile. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro. Außenspiegel abgefahren Großenhain. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw Renault befuhr die B 98 aus Richtung Thiendorf in Richtung Großenhain. Nach der Ortslage Quersa kam ihm ein weiterer Lkw entgegen. Als sie sich in gleicher Höhe befanden, berührten sich beide Außenspiegel. Am Lkw des 43-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der unbekannte Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Die Polizei sucht deswegen nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen hellblauen Lkw machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen. Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht Nünchritz. Die 51-jährige Fahrerin eines Seat Toledo bog von der Grödeler Straße nach rechts auf einen Supermarktparkplatz ab. Dabei kam ihr aus Richtung des Parkplatzes ein Radfahrer entgegen. Dieser erkannte das Auto zu spät, bremste stark ab, kam zu Fall und rutschte in der Folge mit dem Fahrrad gegen die Stoßstange des Pkw. Der unbekannte Radfahrer blieb unverletzt. Nach einem kurzen Gespräch verließ er, ohne Angaben zu seiner Person zu machen, die Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Radfahrer machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 oder das Polizeirevier Riesa entgegen.

Die Polizisten stellten bei dem 31-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,2 Promille fest. Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen dauern an. (szo)

