Kommentar Sympathie spielt keine Rolle im Asylrecht Die tunesische Familie aus Meißen hat Luxemburg wieder verlassen. Jetzt kämpft sie in Sachsen gegen ihre Abschiebung – Peter Anderson über die Odyssee der Familie Oueslati.

SZ-Redakteur Peter Anderson. © Claudia Hübschmann

Die Eltern und drei Kinder der Familie Oueslati sind Sympathieträger. Da gibt es gar keine Frage. In kürzester Zeit haben sie es geschafft, die eher reservierten Meißner für sich einzunehmen. Zumindest viele von ihnen. Zahlreiche mit Herzchen und Blümlein illustrierte, französischsprachige Einträge auf den Facebookseiten der Familie zeigen, dass die Reaktionen in Luxemburg offenbar ähnlich ausfielen.

Das ist jedoch nicht der Punkt bei der Sache. Sympathie spielt im Asylrecht aus gutem Grund keine Rolle. Hier gelten die von Emotionen weitgehend abgekoppelten Buchstaben des Gesetzes. Schon das Absetzen nach Luxemburg hat gezeigt, dass dies von der Familie jedoch nicht anerkannt wird. Gutes Recht ist speziell in den Augen des Familienvaters offenbar nur, was ihm, seiner Frau und den Kindern am ehesten nützt.

Links zum Thema Die Oueslatis sind zurück

Noch erstaunlicher ist, dass er dafür die Hilfe des Landesvorstandssprechers einer im Landtag mit immerhin acht Abgeordneten vertretenen Partei erhält. Sollte ein Spitzenpolitiker wie der Bündnisgrüne Jürgen Kasek sich nicht dafür einsetzen, geltendes Recht in die Praxis umzusetzen, anstatt Schlupflöcher zu weiten?

Mail an Peter Anderson

zur Startseite