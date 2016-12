Swingende Weihnacht mit Steffen Peschel Die Band um Steffen Peschel hat das Publikum in Weißwasser begeistert. Zu hören waren Weihnachtsmusik und amerikanischer Swing.

Die Steffen Peschel Band ist am Samstag in der Evangelischen Kirche in Weißwasser aufgetreten. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Die Steffen Peschel Band aus Görlitz ist am Sonnabendnachmittag mit ihrem vorweihnachtlichen Programm in der Evangelischen Kirche in Weißwasser aufgetreten. Die Musiker sowie die Sängerin der Band zogen das Publikum nach ihrem Auftritt in der Kirche der Brüdergemeine in der vergangenen Woche in Niesky erneut in den Bann.

Mit einer Mischung aus weihnachtlichen Weisen hierzulande sowie einigen Stücken amerikanischer Swingmusik bereiteten sie den zahlreichen Zuhörern am Vorabend des 3. Advents einen gelungenen Vorgeschmack auf die nun immer näher rückende Weihnachtszeit. Die verteilten Liederblätter reizten viele Zuhörer zum Mitsingen im Konzert. (szo)

