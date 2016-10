Svoboda nimmt Maß Die Lausitzer Füchse gewinnen in Bayreuth nach Verlängerung. Das 4:5 beendet ein turbulentes Spiel.

Jakub Svoboda (rechts) war in Bayreuth nicht nur wegen seiner zwei Tore einer der besten Füchse-Spieler.

Bayreuth/Weißwasser. Mit 4:5 (0:2, 3:1, 1:0) nach Verlängerung gewannen die Lausitzer Füchse ihr Auswärtsspiel bei den Bayreuther Tigers. Am Ende einer intensiv geführten Partie war es Jakub Svoboda, der den für Ex-Fuchs Johannes Wiedemann eingewechselten Torwart Tomas Vosvrda aus der Distanz überraschte. Da waren zehn Sekunden in der Overtime gespielt.

Die hatten die Gastgeber nach einem Geniestreich der Busch-Brüder noch erreicht, nachdem die Füchse seit der 33. Minute durch Marius Schmidt in Führung gelegen hatten. Für die ersten beiden Treffer der Lausitzer sorgten Jan Mücke und Jakub Svoboda im ersten Drittel. Später wurde es auf den Rängen und auf dem Eis turbulent, Bayreuth nutzte das zu drei schnellen Toren. Eine Auszeit und kurz darauf Dennis Palkas Ausgleichstor (31.) verhinderten, dass das Spiel kippte. Grund zur Freude gab es auch für Jeff Hayes, der nach schwerer Gesichtsverletzung sein erstes Spiel machte und zwei Torvorlagen beisteuerte.

Das erste Drittel nahm sofort Fahrt auf, was Tempo und Abschlüsse betraf, für die die spielerische Genauigkeit traf das weniger zu. Nach dem misslungenen Wochenende schienen die Füchse in Bayreuth zunächst auf der Suche nach ihrer Sicherheit. Dabei half eine frühe Überzahl, Jan Pavlu musste nach fünf Minuten wegen Stockschlags vom Eis. Die Powerplayformation stand schnell. Aber Ex-Fuchs Johannes Wiedemann im Bayreuther Tor wehrte alles ab, bis es André Mücke noch einmal probierte. Dessen verdeckter Schuss saß.

Bayreuth wirkte zunächst planlos und wenig zielstrebig, die Füchse lauerten auf Konter. Jakub Svoboda war über links kaum zu halten, scheiterte aber an Wiedemann. Einen zweiten Sololauf, dieses Mal über rechts, krönte er mit dem sehenswerten 0:2. Den gefährlicher werdenden Bemühungen der Gastgeber stand Maximilian Franzreb im Füchse-Tor entgegen. So ging es mit einer Zwei-Tore-Führung für Weißwasser in die Pause, die von unschönen Prügel-Szenen auf den Rängen überschattet wurde. Seien die Weißwasseraner auch von Bayreuther „Anhängern“ provoziert worden – Werbung für die Lausitz sieht anders aus. Die angeheizte Stimmung schien sich auf das Eis zu übertragen, den Füchse fehlte die Konzentration auf das Spiel, dazu saßen die Strafen beim Schiedsrichter locker. Eine doppelte Überzahl nutzte Bayreuth für zwei Tore zum Ausgleich. Als dann der bis dahin so starke Max Franzreb mit einem Treffer in die kurze Ecke düpiert wurde, schienen die Lausitzer Felle davonzuschwimmen.

Nach einer Auszeit von Trainer Hannu Järvenpää waren die Spieler aber wieder da. Schmidt schlenzte vors Tor, Johannes Wiedemann stocherte daneben, Palka war zur Stelle – Ausgleich. Und Weißwasser legte nach, das 3:4 durch Schmidt beendete den Arbeitstag von Wiedemann. Tomas Vosvrda, der für ihn ins Tor kam, hielt seinen Kasten sauber, als die Füchse konterten. Immer wieder boten sich Gelegenheiten gegen die aufrückenden Bayreuther, aber die Passgenauigkeit fehlte. So schafften Valentin und Sebastian Busch mit einem schnellen, starken Angriff das 4:4.

Mehr als einen Punkt sollte es für Bayreuth aber nicht geben. Die Füchse gewannen in der Verlängerung das Bully, Svoboda fuhr eher gemächlich ins gegnerische Drittel und hielt einfach drauf. Links neben dem verdutzten Goalie schlug die Scheibe ein, mit zwei Punkten kehrte Weißwasser nach Hause zurück.

zur Startseite