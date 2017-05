SV Vorwärts bekommt Geld für Nachwuchs und Technik Über einen Scheck in Höhe von 2000 Euro kann sich der Verein freuen.

Als am Sonntag in der Sporthalle Burgstraße bei den Landeseinzelmeisterschaften Tischtennisspieler um vordere Plätze und die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft stritten, waren auch Vertreter der VR-Bank Mittelsachsen unter den Gästen. Vorstandsmitglied Torsten Bruß schaute sich nicht nur spannende Zweikämpfe an, sondern überreichte dem Döbelner SV Vorwärts einen Scheck in Höhe von 2 000 Euro für die Vereinsarbeit. Mit dieser finanziellen Unterstützung wolle die VR-Bank die hervorragende Arbeit des Sportvereines honorieren, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir als regionale Genossenschaftsbank wissen um die Bedeutung des Ehrenamtes“, so Torsten Bruß.

„Wir möchten uns für die großzügige Spende unseres langjährigen Partners bedanken“, so Jörg Dathe, Vorstandsmitglied des Vereins. Der Verein will das Geld in neue Technik und in die Nachwuchs investieren. „Unsere Computertechnik ist uralt und zu langsam. Wir müssen viel im Internet einstellen, brauchen den Rechner auch für die Bildbearbeitung und für das Ausdrucken von Berichten“, sagte Dathe.

Ein Teil der Summe soll für eine Fahrt von sechs jungen Sportlern des Vereins zur Weltmeisterschaft nach Düsseldorf genutzt werden. „Dort nehmen die jungen Leute auch an Workshops teil“, so Jörg Dathe. (DA/jh)

