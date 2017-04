SV Elbland tut sich schwer in eigener Halle Der letzte Spieltag der Volleyball-Sachsenklasse der Männer fand in heimischer Halle gegen den MSV Bautzen (0:3) und den VC Dresden III (3:2) statt.

Der letzte Spieltag der Volleyball-Sachsenklasse der Männer fand für den SV Elbland Coswig-Meißen in heimischer Halle gegen den MSV Bautzen (0:3) und den VC Dresden III (3:2) statt.

Gegen Bautzen begannen die Jungs um Kapitän Lutz Jänicke konzentriert und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Dann aber unterliefen den Elbländern zu viele Fehler. Am Ende waren es mehr als zehn Punkte für die Spreestädter, die aus verschlagenen Aufschlägen und Angriffen die im Aus landeten, resultierten. Im zweiten Satz stellten die Aufschläge der Bautzner die Coswiger immer wieder vor Probleme. Elbland war von der Rolle und schenkte den zweiten Satz regelrecht her. Der dritte Satz war bis zur Hälfte ausgeglichen, dann zogen die Bautzener wieder an und triumphierten mit 3:0 (25:22; 25:10; 25:18).

Im zweiten Spiel ging es gegen die jungen Spieler des VC Dresden III, die den ersten Satz knapp gewannen. Elbland war geschockt und verlor den zweiten Satz deutlich. Nun waren es 0:5 Sätze und eigentlich ein gebrauchter Nachmittag. Aber der SV Elbland ergab sich nicht seinem Schicksal und gewann noch mit 3:2 (24:26; 17:25; 25:22; 25:17; 15:12). Damit belegt der SV Elbland am Saisonende den 6. Tabellenplatz, mit einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen. (Haudel)

