Volleyball SV Elbland scheitert in der Oberlausitz Der SVE Coswig-Meißen ist in der ersten Runde mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeschieden.

Der Einsatz beim SV Elbland stimmte, aber gegen Hoyerswerda war kein Kraut gewachsen. © Werner Müller

Großdubrau. Für die erste Runde des diesjährigen Sachsenpokals, der als Sparkassencup ausgetragen wird, musste der SV Elbland Coswig-Meißen nach Großdubrau reisen. Dort fand ein kleines Turnier mit dem SV 1896 Großdubrau (Bezirksklasse), Blau-Weiß Hoyerswerda (Sachsenliga) und dem SV Elbland aus der Sachsenklasse statt. Der Gewinner qualifizierte sich für die zweite Runde. Am Ende hatten die Hoyerswerdaer mit zwei Siegen die Nase vorn.

Der SV Elbland traf zunächst auf Blau-Weiß. An die niedrige Halle mussten sich beide Teams erst einmal gewöhnen. Der SVE ging trotz personeller Sorgen überraschend deutlich in Führung. Hoyerswerda wurde ab der Satzmitte stärker, aber der erste Satz ging dennoch an die Coswiger. Die bis dato hervorragende Blockarbeit war in Satz zwei weniger erfolgreich und Elbland musste sich dem Angriffsfeuerwerk von Hoyerswerda ergeben. Der dritte Satz war bis zum 20:19 für Elbland ausgeglichen, danach gab es aber keinen einzigen Punkt mehr. Mit dem Rücken zur Wand spielte Elbland bis zur Satzmitte des vierten Satzes ordentlich mit, konnte dann aber nur noch wenig entgegensetzen. Die Hoyerswerdaer setzten sich verdient mit 3:1 (18:25; 25:13; 25:20; 25:13 ) durch.

Im zweiten Spiel behielt der SV Elbland gegen Gastgeber SV 1896 Großdubrau mit 3:1 (25:20; 23:25; 25:23; 25:15 ) die Oberhand. Die Gastgeber kämpften aber um jeden Punkt verbissen und ließen sich von der Spielweise der Coswiger kaum beeindrucken. Im zweiten Satz führte Elbland bereits mit 11:8, geriet dann aber völlig von der Rolle und verlor deutlich. Der Start in Satz drei sah ähnlich aus. Schnell war Großdubrau auf 14:6 davongezogen. Elbland stellte aber wieder um, schaffte mit dem 20. Punkt den Gleichstand und setzte sich schließlich durch. Im vierten Satz hatten die Gastgeber keine Chance.

Auch die Hoyerswerdaer bekamen den Kampfgeist der Gastgeber im letzten Spiel des Tages noch einmal zu spüren. Auch sie mussten einen Satz abgeben. Mit den beiden 3:1-Siegen gegen Elbland und Großdubrau qualifizierten sich die Hoyerswerdaer letztendlich aber völlig verdient für die zweite Runde um den Sachsenpokal.

