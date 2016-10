SV Elbland kann in Zittau nicht gewinnen Zittau ist für die Volleyballer des SV Elbland in der Sachsenklasse weiterhin kein gutes Pflaster.

Mit 1:3 (21:25, 25:21, 15:25, 15:25) ging die Partie am 3. Spieltag für die Elbländer verloren. Nur im zweiten Satz deuteten die Coswiger an, wozu sie in der Lage sind. Druckvolles Spiel, wenige Fehler und entsprechender Einsatz belohnten die Blau-Weißen mit dem Ausgleich nach Sätzen. Die zwei folgenden Sätze sollten die Elbländer vergessen, denn jeweils zur Satzmitte brachen sie förmlich auseinander. „So hatten die Hausherren leichtes Spiel und konnten Kräfte sparen für das zweite Spiel sparen. Zittau hat absolut verdient gewonnen“, konstatierte Trainer Matthias Winzer, der mit seinen Schützlingen am Wochenende ein kurzes Trainingslager beziehen wird. (jh)

