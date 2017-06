Suzuki-Diebe fahren Auto zu Schrott

Enkel baut Unfall mit Opas Auto Görlitz. Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht zum Sonnabend den VW Passat seiner Großeltern von der. G.-Boenke-Straße genommen und sich auf nächtliche Spitztour begeben. In einer Kurve verlor der 15-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte mehrere am Straßenrand stehende Autos. Personen verletzte er keine, verursachte aber einen Gesamtsachschaden von derzeit geschätzten 9000 Euro.

Unfall beim Überholen Zodel. Ein 60-Jähriger ist am späten Freitagmittag mit seinem Toyota auf der S127 von Groß-Krauscha in Richtung Deschka unterwegs gewesen, als beim Überholen eines Lkw aus bislang unbekannter Ursache ein nachfolgender 43-jähriger Golf-Fahrer auf den Starlet auffuhr. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

Unbekannte brechen Garage auf Seifhennersdorf. Einbrecher haben sich in sich in der Nacht von Donnerstag zum Freitag gewaltsam Zutritt zu einer Garage am Obermühlweg in Seifhennersdorf verschafft und nahmen daraus ein E-Bike, einen Rasenmäher und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von geschätzten 1200 Euro mit. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 150 Euro angegeben.

Diebe stehlen Yamaha-Quad Zittau. Diebe haben in der Nacht zum Freitag ein Quad der Marke Yamaha von der Schillerstraße in Zittau gestohlen. Dazu drangen sie zuvor mit Gewalt in eine Garage ein. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ZI-K 114 und diverses gestohlenes Zubehör haben einen Wert von etwa 6500 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Polizei verhaftet Diebes-Duo Zittau. Die Polizei hat am Freitagnachmittag zwei Ladendiebe in einer Filiale eines Lebensmittel-Discounters an der Hochwaldstraße in Zittau festgenommen. Die Frau und der Mann aus Tschechien packten Waren im Wert von etwa 600 Euro in ihre Rucksäcke. Das blieb nicht unbeobachtet. So erfolgte die Festnahme. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Versuchter Einbruch in Autowerkstatt Rietschen. Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag zum Freitag in eine Werkstatt Am Festplatz in Rietschen einzubrechen. Das Vorhaben misslang aus noch nicht bekannten Gründen. Sie verursachten aber Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Suzuki zu Schrott gefahren Walddorf. Verärgert hat am Freitagabend der Besitzer eines silbernen Suzuki die Polizei gerufen. Unbekannte waren auf noch nicht geklärte Art an den Fahrzeugschlüssel gelangt und mit dem Auto vom Parkplatz einer Ranch in Richtung Rietschen weggefahren. Auf dem Weg verloren sie die Kontrolle über das Gefährt und prallten gegen mehrere Bäume und einen Wildzaun. Sie ließen den Suzuki einfach stehen und flüchteten. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Hergang geben kann, soll sich im Polizeirevier Weißwasser unter 035762620 oder auch jeder anderen Dienststelle melden.

Kabeldiebe in leerem Haus unterwegs Ebersbach. Unbekannte haben sich in der Zeit vom 14. Mai bis 24. Juni gewaltsam Zutritt zu einem leer stehenden Gebäude an der Fichtenhöhe in Ebersbach verschafft. Die Täter legten ihr Augenmerk auf Kupferkabel. Auch eine Leiter aus Aluminium ließen sie mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 200 Euro, der Sachschaden auf rund 1000 Euro geschätzt.

Defekte Kaffeemaschine löst Brand aus Kosel. Aus bislang noch nicht eindeutig geklärter Ursache ist am Sonnabendnachmittag eine Kaffeemaschine in einem Sozialgebäude einer Firma in Kosel in Brand geraten. Durch die Flammen entstand ein derzeit geschätzter Schaden von etwa 5000 Euro. Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen.

Baum in Flammen Hähnichen/Neusorge. Die Feuerwehren aus Nieder Neundorf und Rothenburg sind am Sonnabendnachmittag zu einem Waldbrand zwischen Hähnichen und Neusorge geeilt. Vermutlich schon am Freitag hat ein Blitz einen Baum getroffen, das Feuer brach aber erst einen Tag später richtig aus. Die 22 Kameraden löschten die Flammen schnell. Zum Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Autodiebe entwenden Audi A7 Neugersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend einen grauen Audi A7 von der Leutersdorfer Straße in Neugersdorf gestohlen. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Fahrzeugs mit dem Kennzeichen ZI-XS 30 beträgt rund. 26000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt.

Transporter aufgebrochen Eibau. Unbekannte haben wischen Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag gewaltsam versucht, die Hecktür eines Mercedes Sprinter am Trebeweg in Eibau aufzubrechen. Sie verursachten dabei Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas aus dem Fahrzeug entwendeten.