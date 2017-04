Suzuki die Vorfahrt genommen Beim überfahren einer Kreuzung übersah ein Opel-Fahrer offenbar den Gegenverkehr.

Jede Menge Blechschäden sind das Ergebnis des Unfalls am Freitagmorgen in Hartha. © Dietmar Thomas

Jede Menge Blechschäden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in Hartha. Am Vormittag hatte es an der Kreuzung Pestalozzistraße/Franz-Mehring-Straße gekracht. Ein Opel-Fahrer, der auf der Franz-Mehring-Straße unterwegs war, hatte offenbar den auf der Pestalozzistraße stadteinwärts fahrenden Suzuki übersehen, berichtet ein Fotoreporter.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallstelle wurde bereits am Vormittag beräumt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. (DA)

