Susi braucht Spenden Die Mischlingshündin muss dringend operiert werden. Ihr Frauchen kann sich das aber nicht leisten.

Mischlingshündin Susi genießt mit ihrem Frauchen die Sonne. Doch sie braucht dringend eine OP. © Lutz Weidler

Welche Qualen hinter Susi liegen, weiß niemand so genau. Denn in Griechenland, wo die Mischlingshündin geboren wurde, haben herrenlose Vierbeiner keine guten Chancen. Doch Susi hatte Glück. Sie landete irgendwie in einem Tierheim, das mit dem Riesaer Tierschutzverein befreundet ist. „Wir schicken zum Beispiel Decken oder andere Sachen dorthin – und retten auch ab und zu ein paar Tiere“, sagt Tierschützerin Gisela Eichler.

Auch Susi kam so vor zehn Jahren nach Deutschland und wurde noch als Welpe an eine Riesaerin vermittelt. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Jeden Tag machen sie Spaziergänge durch den Stadtpark oder genießen die Sonne, erzählt Susis Frauchen. Sie habe schon immer einen Hund gehabt und sei überhaupt kein Katzentyp, verrät die über 60-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Und sie sei mittlerweile genauso auf Susi angewiesen, wie umgekehrt. „Außer ihr habe ich sonst niemanden“, sagt sie leise. Denn obwohl Susi fit und sehr lebhaft wirkt, weiß sie doch, dass die Hündin ohne Operation nicht mehr lange zu leben hat.

Bei Susi wurde schon vor vielen Monaten ein Tumor am Kiefer festgestellt. „Er ist gutartig. Er wird aber immer größer – und irgendwann kriegt Susi ihr Maul nicht mehr zu, kann nicht mehr fressen und verhungert“, erklärt Gisela Eichler. Susi musste deshalb schon zwei Operationen in einer Tierklinik in Nossen über sich ergehen lassen. Jetzt müsste noch ein Teil des Kiefers raus. Doch dafür fehlt das Geld. Bis zu 1 000 Euro kostet die OP. Sechs bis acht Jahre hätte sie danach sicher noch. Doch die Zeit drängt.

Während der Tumor wächst, haben sich die Frauen vom Tierschutzverein bereits mit der Tierklinik in Verbindung gesetzt und nun auch ein Spendenkonto eingerichtet. Susis Frauchen selbst kann nicht viel dazu beitragen. Schon jetzt verzichtet die Hartz IV-Empfängerin am Monatsende manches Mal aufs eigene Essen. „Und keinen kümmert das, da werd’ ich verrückt“, sagt Gisela Eichler. Allein deshalb will sie dafür kämpfen, dass beide noch viele gute Jahre miteinander haben.

Der Tierschutzverein Riesa bittet für Hündin Susi um Spenden auf das Konto der Sparkasse Meißen: IBAN DE68 8505 5000 1500 4538 34; BIC SOLADES1MEI; Kennwort: Hündin Susi in Not.

