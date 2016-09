Susann Rüthrich tritt wieder für SPD an Mit einer ersten Nominierung haben die Sozialdemokraten den Bundestagswahlkampf eröffnet.

Die Sozialdemokraten aus dem Landkreis Meißen haben Susann Rüthrich zu ihrer Kandidatin für die Bundestagswahl 2017 gekürt. © Bonss

Die Sozialdemokraten aus dem Landkreis Meißen haben jetzt Susann Rüthrich zu ihrer Kandidatin für die Bundestagswahl 2017 gekürt. Das Ergebnis für die 39-Jährige aus dem Ortsverein Meißen war einstimmig bei einer Enthaltung.

„Es gilt nun, über die Themen, die das Leben der Familien im Landkreis tatsächlich bewegen, mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter im Gespräch zu sein. Wir können erhobenen Hauptes in das Wahljahr gehen.“, sagte Susann Rüthrich in Berbisdorf. Des Weiteren wurde die Familienpolitikerin und Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich einstimmig in ihrem Amt als SPD-Vorsitzende auf dem anschließenden Unterbezirksparteitag bestätigt.

Die Wahl der SPD eröffnet zumindest auf personeller Ebene den Bundestagswahlkampf im Landkreis. Dieser ist insofern besonders spannend, da für die CDU damit zu rechnen ist, dass Bundesinnenminister Thomas de Maizière versuchen wird, in Meißen sein Mandat zu verteidigen. Auch die Partei die Linke wird in Kürze einen Kandidaten nominieren. Dies soll am 8. Oktober im Jesus-Zentrum Meißen passieren. (SZ/pa)

zur Startseite