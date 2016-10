Suppe satt für alle Der Kulturverein spart nicht mit Ideen, wie das Erbgericht in Lauterbach genutzt werden kann. Neugierige sind am Sonntag eingeladen.

Die besten Suppen werden prämiert. © dpa

Wer noch nicht weiß, was am Sonntag, dem 23. Oktober zu Hause auf den Tisch kommt, kann sich im Erbgericht Lauterbach überraschen lassen. Dort gibt es Suppe satt. Und das Ganze auch noch kostenlos. Denn der Kultur- und Bürgerverein lädt zum ersten Suppenfest ein. Interessierte Hobbyköchinnen und -köche können ihre Lieblingssuppe zu Hause zubereiten und einer Jury im Erbgericht Lauterbach zur Verkostung vorstellen. Bis 10 Uhr können am Sonntag die Suppen abgegeben werden. Und da sicherlich auch viele Gäste an diesem großen Ereignis in dem Stolpener Ortsteil teilnehmen wollen, muss möglichst viel Suppe gekocht werden. Der Verein geht davon aus, dass mindestens drei Liter Suppe pro Teilnehmer abgegeben werden sollten. Den eigenen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Ab 11 Uhr beginnt dann die Verkostung und Bewertung der Suppen. Die Köche der drei schmackhaftesten Suppen werden natürlich prämiert. Anmeldungen werden noch entgegengenommen. (SZ/aw)

Anmeldungen bitte über G. Kretzschmar, Telefon 035973 26380 oder 0173 9892580.

