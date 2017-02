Superstars kommen in die Messehalle Das TV-Format „Deutschland sucht den Superstar“ macht im Juni Halt in Löbau. Dieter Bohlen ist nicht dabei.

Dieter Bohlen und Michelle gehörten zur Jury der neuen Staffel. © dpa

Die aktuelle Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) läuft am Sonnabend wieder über die Mattscheiben in vielen Wohnzimmern. Pop-Titan Dieter Bohlen und seine Jurykollegen, wie etwa Schlagersängerin Michelle oder Scooter-Frontmann H.P. Baxxter halten dabei nach Gesangstalenten Ausschau. Die besten von ihnen, der Sieger der aktuellen Staffel und der Gewinner des Vorjahres, Prince Damien, kommen im Sommer nach Löbau. Das teilt Joachim Birnbaum, Geschäftsführer der Landesgartenschau Löbau mit. Dem umtriebigen Veranstaltungsorganisator ist es gelungen, dass die DSDS-Tour 2017 einen Zwischenstopp in Löbau einlegt. „Wir sind bei den 17 ausgesuchten Hallen in Deutschland dabei und der einzige Gastspielort in Sachsen“, sagt Birnbaum.

Am 7. Juni statten die Superstars Löbau einen Besuch ab. Die Show soll etwa zweieinhalb Stunden dauern, wie der Veranstalter der DSDS-Tour Wulf Bock mitteilt. Neben dem amtierenden Superstar, dem angehenden Gewinner und weiteren Kandidaten wird auch eine siebenköpfige Band für Livemusik sorgen.

Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wird seit 2002 jährlich im Fernsehen ausgestrahlt. Von Anfang an dabei und Gesicht der Show ist Musiker und Produzent Dieter Bohlen. Laut Veranstalter wird der Pop-Titan in Löbau aber nicht dabei sein. Weitere Konzerte gibt es übrigens in München, Stuttgart oder Erfurt statt. „Es ist für den Messepark eine Anerkennung, in der Liga der großen Hallen angekommen zu sein“, so Joachim Birnbaum.

