„Superstar“ Pietro ist Messe-„Stargast“ Die Kamenzer WIR vom 31. März bis zum 2. April hält Spannung bereit. Die Auslastung der Stände liegt derzeit mit 80 Prozent im Plan.

Vor fast sechs Jahren war Pietro Lombardi noch der Größte bei DSDS. Mittlerweile fällt er mehr mit privaten Eskapaden auf, aber als Stargast der Kamenzer Messe „WIR“ wird er bestimmt Publikum anziehen. © dpa

Die SZ-Ankündigung der Stargäste der Messe WIR 2017 hat gleich zweifach für Furore gesorgt. Zum einen hatte sich die Redaktion im Datum geirrt. Pardon! Richtig ist natürlich das Wochenende vom 31. März bis 2. April, bitte beachten! Zum anderen hat der für den Sonnabend avisierte Stargast Pietro Lombardi in den sozialen Medien geradezu für einen Aufschrei gesorgt. Ausgerechnet der Rosenkrieger mit der angestrengten Stimme kommt nach Kamenz? Nun, seit seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 hat der Pop-Barde tatsächlich weniger mit künstlerischen, sondern eher mit privaten Schlagzeilen aufgewartet, aber sein Bekanntheitsgrad dürfte dadurch kaum gelitten haben. Für die Messerorganisatoren des Landkreises Bautzen ein willkommener Anlass, ihn als Zugpferd für die wichtigen Dinge des vor allem wirtschaftlichen Lebens in der Region zu nutzen. Der Wunsch, am Hauptmessetag möglichst viele Besucher in die Ewag- und Regiobushallen zu locken, dürfte mithilfe Lombardis wohl Wirklichkeit werden.

Zurzeit liegt die Messeorganisation im Plan. Bis zum Mittwoch hatten sich 152 Aussteller verbindlich angemeldet, nicht mitgezählt in dieser Aufrechnung sind die Unteraussteller bei Gemeinschaftsständen, wie sie mittlerweile verbreitet sind. Knapp 80 Prozent der Ausstellungsfläche ist damit belegt. Wie die Messeleitung bestätigt, liegt dies absolut auf dem Niveau der letzten Jahre. Es heißt aber auch, dass noch immer etwa 900 Quadratmeter nicht belegt sind. Die Erfahrung besagt, dass sich dies in den nächsten Wochen sehr schnell ändern wird. Mit einem Frühbucherrabatt wie im Dezember kann man dann freilich nicht mehr rechnen.

13 neue Aussteller

Die WIR 2017 ist die 25. Gewerbemesse in Kamenz, die auch vor 25 Jahren das erste Mal stattfand – damals von der Mittelstandsvereinigung der CDU um den viel zu früh verstorbenen Dieter Käbisch aus der Taufe gehoben. Diese Jubiläumsdopplung kommt zustande, weil die Messe 2003 ausgefallen war, bevor sich der Landkreis um sie kümmerte und sie unter dem Logo „WIR – Wirtschaft, Information, Region“ zu neuer Blüte verhalf. Zuletzt waren immer um die 10 000 zahlende Besucher registriert worden, und darauf hofft man auch in der 25. Auflage. Bisher haben schon 13 neue Aussteller gemeldet – und insgesamt 28 der 152 informieren ausdrücklich auch zu Ausbildungschancen. Auch hier ist noch bis Messebeginn ein Beteiligungsanstieg zu erwarten. Der Bedarf nach Fachkräften nimmt weiter zu.

Der Loungebereich soll auch 2017 im Mittelpunkt stehen. Zum Beispiel beim Wurstwettbewerb der Fleischerinnung, der zum vierten Mal stattfindet. Auch die Initiative „Die Lausitz schmeckt“ und ein E-Bike-Parcours mit Informationen zum Energiebedarf der Zukunft sind fest eingeplant. Und auch das kulturelle Programm steht. Neben Pietro Lombardi sind z.B. Achim Petry (Sonntag 15 Uhr), Miss Chantal (Samstag 13 Uhr), Kamenz Can Dance (Samstag 14 Uhr), Schlangenfrau Alina Rappel (Sonntag 12.30 Uhr) oder Kremsermugge (Sonntag 12.15 Uhr) angesagt.

