Superschnelles Internet im Gewerbegebiet möglich

Dippoldiswalde. Die Telekom baut das Netz in Dippoldiswalde aus. Beim Ausbau im Stadtgebiet gibt es drei Zonen, das Gewerbegebiet in Reinholdshain spielt eine Sonderrolle. Hier besteht die Möglichkeit, dass jedes Haus direkt ans Glasfasernetz angeschlossen wird. Fachleute sprechen vom Fibre to the Home. Damit können sich die Firmen für die Anforderungen der sogenannten Industrie 4.0 fit machen. Dafür will die Telekom aber sichergehen, dass genug Interesse besteht, weshalb die mehr als 60 ansässigen Firmen kürzlich zu einer Infoveranstaltung eingeladen waren. Denn die Telekom hat bis 2. März eine Frist gesetzt. Wenn sich bis dahin 30 Prozent der Betriebe im Gewerbegebiet für einen Glasfaseranschluss entscheiden, wird das Areal um den Industrie- und Gewerbering mit Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude ausgebaut. (SZ)

