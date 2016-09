Superreich für einen Tag Die größte Goldmünze Europas ist am Donnerstag in der Pirnaer Volksbank zu sehen. Wer mag, kann in ihrem Glanz erstrahlen.

So sieht sie also aus, Europas größte Goldmünze: „Big Phil“, der Edel-Taler aus purem Gold, ist am Donnerstag in der Pirnaer Volksbank auf der Gartenstraße zu sehen. © Bernd Schuller

Wien, Hamburg, München, Tokio, New York – und jetzt Pirna: Die Stadt an der Elbe reiht sich ein in den illustren Reigen von Orten mit wohlklingenden Namen, die für Weltmetropolen stehen, ein wenig auch für Protz und Prunk. Sie alle eint ein Schatz, der die Gemeinden zwar kurzzeitig bereicherte, aber nicht so wirklich dauerhaft zu halten war. Vergänglicher Reichtum sozusagen. Der Schatz, um den es geht, wiegt 31 Kilogramm, misst 37 Zentimeter im Durchmesser, ist zwei Zentimeter stark und besteht aus tausend Unzen purem, glänzendem Gold. Mit derlei Superlativen kommt „Big Phil“ daher, Europas größte Goldmünze. Das Edel-Talerchen ist am 29. September in der Pirnaer Volksbank-Filiale auf der Gartenstraße zu sehen, von 8.30 bis 18 Uhr glänzt das Edelmetall öffentlich. Die Volksbank hat eigens einen Fotografen engagiert, um staunende Betrachter mit der Münze abzulichten. Die Fotos können als Sofortdruck gleich mit nach Hause genommen werden. Mehr allerdings nicht. Auch wenn es noch so reizt: Die Münze bleibt da und reist auch bald weiter.

Wer sich mit dem Schätzchen fotografieren lässt, steht zumindest einen Augenblick lang vor einem ordentlichen Batzen Reichtum: Das Mega-Goldstück hat einen Nennwert von 100 000 Euro. Aufgrund der derzeitigen Goldpreise ist das Schätzchen aber mehr als 1,3 Millionen Euro wert, Sammler würden sogar über zwei Millionen Euro zahlen, um den Taler ihr Eigen zu nennen, weil er doch so rar ist.

Die Riesenmünze wurde einst zum 15. Jahrestag des ersten „Philharmonikers“ geprägt, mit einem Gewicht von einer Unze eine der meistgekauften Goldmünzen der Welt. Wie das kleine Vorbild zeigt auch ihr 31-Kilo-Pendant auf der Vorderseite die Orgel im großen Saal des Wiener Musikvereins, auf der Rückseite sind Instrumente zu sehen. Sollte sich nun dennoch jemand für das gute Stück erwärmen und erwägen, sämtliche Habe zu verscherbeln, um das Talerchen mit nach Hause zu nehmen, der hat leider schlechte Karten. Die Auflage von „Big Phil“ war weltweit auf 15 Stück limitiert. 14 davon gingen in Privatbesitz in die USA, nach Japan und Deutschland, die Namen der Eigentümer werden diskret gehütet. Nur eine Münze liegt gewöhnlich im Münzmuseum der Nationalbank in Wien – und geht ab und an auf Reisen.

