Supermarkt vorerst vom Tisch Der Kamenzer Stadtrat hat mit großer Mehrheit klargestellt, dass an der Lessingschule ein Campus Vorfahrt hat. Absolut?

Auch Schulleiter Wolfgang Raffelt (r.) war jetzt vor Ort, als die AG „Bürgerwiese“ unterhalb der Lessingschule eingeladen hatte, wo ab 2020 das Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium sein wird. Wo zeigt er hin? Womöglich auf die andere Seite der Oststraße, wo dereinst die Körperertüchtigung der Oberschüler und Gymnasiasten stattfindet? © Anne Hasselbach

Den Kamenzer Stadträten war jetzt mehrheitlich ein deutliches Unbehagen anzumerken. Der von der Fraktion der Wählervereinigung Kamenz und Ortsteile in die Mai-Stadtratssitzung eingebrachte und von OB Roland Dantz „federführend“ unterstützte „Klarstellungsbeschluss“ hatte es nämlich in sich. Erst Ende März hatte die „gesetzgebende Versammlung“ der Stadt der Supermarkt-Ausschreibung im Sondergebiet Handel unterhalb der Lessingschule zwar leicht verklausuliert, aber dennoch eindeutig grünes Licht gegeben. Und nun ging es bereits wieder raus aus den Kartoffeln? Ist das den Kamenzern und ihren Stadträten noch zu vermitteln? Die SZ fasst die Debatte zusammen:

Was steht im Klarstellungsbeschluss in Sachen Gründerzeitquartier?

Der Stadtrat spricht sich eindeutig dafür aus, dass die Belange des Gymnasialstandortes, also des künftigen Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums zwischen Hensel-, Ost-, Haberkorn- und Hoyerswerdaer Straße Vorrang vor allen Nutzungen des Bebauungsplanes hat. Erst nach der Klärung der Standortentwicklung mit dem Landkreis Bautzen soll entschieden werden, wie mit den Flächen, die nicht für Schulzwecke benötigt werden, umgegangen wird. OB Roland Dantz wurde beauftragt, in jeder folgenden Stadtratsitzung über mögliche Fortschritte der Verhandlungen mit dem Schulträger zu berichten.

Was bedeutet dies für die Pläne der Errichtung eines Supermarktes?

Sie sind vorerst vom Tisch, da der Klarstellungsbeschluss auch das Sondergebiet Handel ausdrücklich einschließt. OB Roland Dantz hat im letzten Stadtrat persönlich dafür geworben, sich Erweiterungsflächen im unteren Teil der ehemaligen Kleingartenfläche so lange nicht zu verbauen, bis der Schulträger sich eindeutig positioniert hat, wie er mit dem innerstädtischen Gymnasium auch in weiterer Zukunft plant.

Hat der Landkreis sich nicht bereits eindeutig positioniert?

Davon sind mehrere Stadträte ausgegangen, indem sie von „Verzögerungstaktik“ sprachen. Sogar Vize-OB Jörg Bäuerle, der den „Klarstellungsbeschluss“ ja selbst initiiert hatte, wandte sich dagegen, den von ihm an der Oststraße mehrfach gutgeheißenen Lebensmittelgroßmarkt nicht auf den „St. Nimmerleinstag“ zu verschieben. Darauf läuft es im Kern auch nicht hinaus, denn der Landkreis hält zwar für einen überschaubaren Zeitraum den Sportunterricht nebst Campus am Flugplatz für möglich, aber doch nicht für immer und ewig. Das würde bedeuten, dass sich Schulträger und Stadt beizeiten auf gemeinsame Anstrengungen für den Schulsport in der Innenstadt – auch in abgespeckter Variante – einigen müssten. Ist das schon in Sicht?

Wie könnten abgespeckte Lösungen in Sachen Campus aussehen?

Der Landkreis hat sich im Rahmenvertrag eindeutig zu Sportstätten im Kamenzer Stadtzentrum bekannt, auch, wenn die Finanzierung zunächst offen geblieben ist. Der derzeit marode Jahnsportplatz ist für die 1. Oberschule unabdingbar. Hier muss der Landkreis sowieso bald ran, ober er will oder nicht. Denkbar wäre, dass sich Kamenz und Bautzen auf den Sportcampus an dieser Stelle so einigen, dass die Stadt für eine Zweifeld-Sporthalle auf dem Jahnplatz selbst finanziell aufkommt. Wie das gehen könnte, ist noch unklar. Gelänge es, wäre das jetzt ausgewiesene Sondergebiet Bildung an der Lessingschule nebst Erweiterungsbau und Schulhof ausreichend und das Sondergebiet Handel, das ausdrücklich auch Gewerbe und Wohnen einschließen könnte, wieder frei.

Wann geht es eigentlich an der Lessingschule endlich mal los?

Das ist die eigentliche Frage. Der Grundsatzbeschluss zum gymnasialen Schulstandort in Kamenz ist fast ein Jahr alt, und noch immer stehen keine Bauwagen an der Lessingschule. Die ist auch ein Indiz, mit welch geringer Begeisterung der Schulträger den im Kern längst durchfinanzierten Umbau angeht. Insofern ist die Kritik eines Großteils des Stadtrates an spürbaren Absetzbewegungen von Teilen der CDU-Fraktion verständlich. Diese hat auf Nachfrage noch einmal klargestellt, dass sie fest zum innerstädtischen Gymnasium steht. Außerdem hat OB Roland Dantz keine Abstriche – wie von einigen Anliegern erhofft – an der von der Stadt zu sichernden Verlängerung der Haberkorn- bis zur Hoyerswerdaer Straße zugelassen. „Der Landkreis hat signalisiert, dass er die Erschließungsstraße benötigt.“

