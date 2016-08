Supermarkt und Auto beschmiert Erst nach einem DA-Hinweis wollten sich Polizeibeamten vor Ort ein Bild machen.

Unbekannt beschmierten den Netto-Markt an der Bahnhofstraße. © D. Thomas

An den Netto-Markt in Roßwein haben Unbekannte Farbe gesprüht. Der Polizei lagen bis zum Sonntagnachmittag keine Informationen zu. Erst nach einem DA-Hinweis wollten sich die Beamten vor Ort ein Bild machen. Allerdings fand Polizeiführer vom Dienst Martin Hänel von der PD Chemnitz einen anderen Vorfall in Roßwein in seinen Akten: „Heute Vormittag wurde festgestellt, dass ein Auto, das an der Döbelner-, Ecke Mittelstraße abgestellt war, ebenfalls besprüht war“, sagte er am Sonntag auf DA-Nachfrage.

Ohne erkennbares Muster sei der Mercedes mit Lackfarbe besprüht worden. Der Schaden wird auf etwa 4 000 Euro geschätzt. Das entspreche einer Neulackierung, so Hänel. Die Tatzeit lasse sich bisher nicht eingrenzen. Wer etwas beobachtet hat – auch im Bereich des Netto-Marktes, soll sich bei der Polizei unter Tel. 03431 6590 melden. (sol)

