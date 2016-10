Supermarkt-Planer muss nacharbeiten Wachau fordert Verbesserungen beim Regenwasserabfluss. Sonst drohten bei starkem Regen Schäden, sagen Gemeinderäte.

Der Baustart des geplanten Einkaufsmarktes in Leppersdorf muss noch etwas warten. Die Gemeinderäte des Technischen Ausschusses in Wachau haben Bedenken wegen der Regenwasserableitung. „Wir als Gemeinde fordern eine Drosselung der maximalen Abflussmenge auf drei Liter pro Sekunde“, sagte die Wachauer Bauamtsleiterin Ines Heinze. Vom Planer sei aber eine größere Menge vorgesehen. Bei starkem Regen könnten Teile der Leppersdorfer Kanalisation die Wassermassen nicht mehr fassen und Kanaldeckel herausgedrückt werden, schätzt die Verwaltung ein. Die Gemeinderäte schlossen sich diesem Urteil an. Sie votierten einstimmig dafür, den Bauantrag zur Nacharbeit an den Planer zurückzugeben. Wann er erneut im Ausschuss behandelt wird, ist offen.

Eine große deutsche Handelskette will in Leppersdorf einen großen Einkaufsmarkt errichten und hat einen entsprechenden Bauantrag bei der Gemeinde Wachau eingereicht. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen großen deutschen Discounter mit einem Vollsortiment von Lebensmitteln, über Waren des täglichen Bedarfs bis hin zu Artikeln für Haushalt und Freizeit. Um welchen Anbieter es sich genau handelt, ist noch unklar. Der Einkaufsmarkt entsteht nach den jetzigen Plänen direkt an der Ecke der Straße An den Breiten/Pulsnitzer Straße. Er wird in der Nähe des Firmensitzes des Leuchtenbauers Helestra errichtet. Ausschlaggebend für den Discounter dürfte die hohe Zahl der Beschäftigten bei Sachsenmilch und den anderen Unternehmen der Müller Gruppe am Standort Leppersdorf sein. Rund 2500 Menschen arbeiten hier, hinzu kommen die fast 1 000 Einwohner der Ortschaft. Darüber hinaus verfügt der Markt über eine gute Verkehrsanbindung. (SZ/td)

