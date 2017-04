Supermarkt kommt später Der Bau in Döbeln Nord kann voraussichtlich erst im Herbst beginnen. Anderswo geht’s schneller voran.

Die Außensanierung des Dienstleistungsgebäudes ist fast beendet. Auch innen kommen die Handwerker gut voran. Noch nicht so gut sieht es mit dem Markt aus, der in der Nähe entstehen soll. © André Braun

Eines der Projekte der Wohnungsgesellschaft TAG wird sich verschieben. Der Großvermieter plant den Bau eines Supermarktes in Döbeln Nord. Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Stadt der TAG das dazu nötige Grundstück verkauft. Daraufhin sahen die Pläne den Bau im Laufe dieses Jahres und die Eröffnung in der Weihnachtszeit vor. Feiertage könnten es sein, vor denen die Döbelner zum ersten Mal dort einkaufen können. „Wir versuchen so zu bauen, dass der Markt zu Ostern 2018 fertig ist“, revidiert Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG, jetzt den Terminplan.

Derzeit liege die Bauvoranfrage bei der Stadt. Die TAG rechne bald mit einem positiven Bescheid. „Dann gehen wir in die Ausschreibung der Bauleistung und das abschließende Bauantragsverfahren“, so Förster-Wehle. Auf jeden Fall soll in diesem Jahr mit dem Bau des Marktes begonnen werden. Der wird eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben. Davor entstehen knapp 70 Parkplätze. Wer den Markt betreiben wird, stehe noch nicht fest.

Gut voran geht es dagegen mit der Sanierung des Dienstleistungszentrums, in dessen Nachbarschaft der Markt gebaut werden soll. Dach, Fassade und die Jalousien sind fertig. „Die Elektroinstallationen liegen in den letzten Zügen“, sagt der Immobilienmanager. Auch die Heizungs- und Sanitärinstallationen seien weitestgehend abgeschlossen. Derzeit erfolge die Innengestaltung. Denn der eine oder andere Mieter wolle erweitern.

In dem Dienstleistungszentrum soll für die Bewohner eine grundlegende medizinische Versorgung gesichert werden. Die Apotheke und die Physiotherapie bleiben. In der Zahnarztpraxis erfolgt ein personeller Wechsel. In die Sparkassenräume zieht möglicherweise ein Arzt ein. Die TAG führe schon entsprechende Gespräche. Fest stehe bereits, dass sich ein Pflegedienst in Döbeln Nord niederlässt, der sich auf Schlaganfallpatienten spezialisiert hat.

Drittes großes Vorhaben der TAG in diesem Jahr ist die altersgerechte Sanierung der Häuser an der Badischen Straße 11 und 12. Die Ausschreibung der Arbeiten soll im Mai erfolgen, Baustart im August sein. Es entstehen sowohl Ein- als auch 1,5 sowie Drei- und Vierraumwohnungen, die mit Fahrstühlen erreichbar sein werden. Ist die erste Hälfte der Sanierung abgeschlossen, können die derzeitigen Mieter in eine der neuen Wohnungen umziehen. Im Erdgeschoss zieht eine Tagespflege ein. „Wir sind mit verschiedenen Interessenten im Gespräch“, so Förster-Wehle. Nebenan soll ein Bewohnertreff für alle TAG-Mieter in Döbeln Nord entstehen.

zur Startseite