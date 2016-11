Super Supermond Ganz Deutschland wollte ihn sehen, die meisten hatten Pech. In der Lausitz war der riesige Mond allerdings gut zu sehen. Wie unsere kleine Bildergalerie zeigt.

Der Supermond - fotografiert in Göda. Zu sehen sind die Turmspitzen der Kirche St. Peter und Paul. © Steffen Unger

In weiten Teilen Deutschlands ist vom Supermond am Montagabend nicht viel zu sehen gewesen. Regenwolken oder Schleierwolken oder im Süden auch Hochnebel verdeckten das Himmelsschauspiel. Nicht so in der Lausitz, hier zeigte sich der Mond am Montagabend tatsächlich von einer beeindruckenden Größe. Um 14.52 Uhr trat die Vollmondphase ein. Drei Stunden zuvor kam der Mond in extreme Erdnähe - etwa 50.000 Kilometer näher als in seiner fernsten Position.

Bilder vom Supermond







Der Abstand zwischen Erde und Mond schwankt, weil die Mondumlaufbahn elliptisch ist. Deshalb ändert sich sein scheinbarer Durchmesser von der Erde aus gesehen. Fällt eine Vollmondphase mit dem erdnahen Punkt zusammen, erscheint der Mond am größten - der Supermond am Montag wirkt deshalb um etwa ein Siebtel größer und um ein Drittel heller als der entfernteste.(szo)

