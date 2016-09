Super-Spätsommer rettet Freibadsaison Zum Wochenende schließen die meisten Bäder ihre Pforten. Der heiße September verhinderte für viele ein Pleitenjahr.

Das Bad in der Malter lohnte sich auch noch im September. © Frank Baldauf

Bademeister Gundolf Siebert hat allen Grund, sich auf seinen Urlaub zu freuen. Zuletzt hatte der 61-jährige Bademeister im Pretzschendorfer Freibad doch noch unerwartet viel zu tun bekommen. Nachdem der nasskalte Juli und auch die erste Augusthälfte für gähnende Leere im Bad und in der Kasse gesorgt hatten, brachte ausgerechnet der September die Erlösung. Plötzlich waren die Liegewiesen rappelvoll. „Bis zu 300 Gäste hatten wir zuletzt am Tag“, freut sich Siebert. Es sei insgesamt nicht die beste Saison gewesen, aber durch den Spätsommer auch nicht die schlechteste. Nun ist aber definitiv Schluss in Pretzschendorf. Am Freitag war der letzte Tag. In der nächsten Woche wird das Bad noch winterfest gemacht, ehe bis zum Saisonstart im Mai 2017 Ruhe einkehrt. Es wird die letzte Saison für Gundolf Siebert sein, der Ende 2017 in Ruhestand geht. Einen Nachfolger gibt es aber mit dem derzeitigen Hilfsbademeister Eric Theilen bereits.

Auch in den Freitaler Freibädern Windi und Zacke sowie in den Strandbädern an der Talsperre Malter ist die Badesaison seit Sonnabend zu Ende. Bei den kühlen Temperaturen lohne sich eine weitere Öffnung nicht, sagt Klaus Kaiser, Geschäftsführer der Malter-Strandbäder. 25 Grad bräuchte es für eine kurzfristige Zugabe – und die sind in nächster Zeit laut Wetterprognose nicht zu erwarten. Auch werde es nun schon deutlich früher dunkel. „Dank des tollen Wetters im September war es am Ende aber doch noch eine gute Saison“, verrät Kaiser. Über 40 Prozent der insgesamt 35 000 Badegäste (2015: 44 000) kamen allein in den letzten vier Wochen. Noch im Juli und August hatte das Wetter an 14 bzw. zwölf Tagen einen Badebetrieb verhindert. Der Ausfall während der Ferien habe natürlich zu Buche geschlagen, so Kaiser. „Aber wir sind froh, dass es überhaupt noch Sommer wurde.“ Auch an der Malter beginnt nun das große Aufräumen, die Wasseranlagen werden zurückgebaut. Vorteil hier: Bei warmem Wetter spontan reinspringen geht hier immer. Auch ohne Bad.

