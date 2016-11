Handball Super-Samstag im „Heiligen Grund“ Der VfL Meißen will zum Heimspieltag mit fünf Teams für den Handballsport in der Domstadt werben.

Fünf Handballspiele des VfL Meißen und jede Menge Kurzweil – das ist das Programm beim „Super-Samstag“ am 26. November in der Sporthalle Heiliger Grund. „Steh auf, mach laut“ heißt das Motto für den Heimspieltag, zu dem Handballinteressierte, VfL-Fans und Förderer des Vereins eingeladen sind.

Für alle drei Sachsenliga-Nachwuchsmannschaften des VfL könnte es bei den Spielen fast nicht schwerer kommen. Mit Hoyerswerda, Aue und Zwickau kommen „Schwergewichte“ des sächsischen Handballs in die Porzellanstadt, deren Mannschaften im Erwachsenenbereich bis zur 2. Bundesliga vertreten sind. Die Nachwuchsmannschaften des VfL Meißen dagegen wollen in ihrem ersten Sachsenliga-Jahr vor allem lernen und sich sportlich weiter entwickeln und werden auch an diesem Spieltag ihr Bestes geben.

Mit den Sportfreunden 01 Dresden empfangen die Männer den letztjährigen Dritten der Bezirksliga, der auch in der laufenden Saison zu den Top-Drei der Liga gehört. Es wird also wieder mehr als schwer, aber die VfL-Männer werden kämpfen und alles versuchen die Punkte in Meißen zu behalten. Den Abschluss des „Spitzen-Samstages“ machen die Verbandsliga-Frauen. Mit dem VfL Waldheim kommt der Absteiger aus der Sachsenliga in die Domstadt – es wartet also ein echtes Spitzenspiel auf alle Handballfreunde. Denn die VfL-Damen sind derzeit Vierter, Waldheim Dritter der Tabelle.

Damit es ein wirklicher Super-Samstag wird, hat sich der Verein wieder etwas Besonderes einfallen lassen. So wird vor dem Anpfiff des Frauen-Spiels eine große Lasershow in der Sporthalle zu erleben sein und die Besucher auf das Spitzenspiel der Verbandsliga Ost einstimmen. (ce/rt)

