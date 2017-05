Super Quote Sieben Judoka des Döbelner SC starteten bei der Bezirksmeisterschaft U15 in Chemnitz. Dabei waren sehr anspruchsvolle Kämpfe.

Bezirksmeister wurde Sarah Lorenz, Vizebezirksmeister Rakib MD. Dritte Plätze erreichten Melina Riedel, Anna Luise Laschet, Dominik Biendara sowie Martin Laub. © privat

Sieben Judoka des Döbelner SC starteten bei der Bezirksmeisterschaft U15 in Chemnitz. Dabei waren sehr anspruchsvolle Kämpfe. So mussten sich manche Döbelner Judoka gegen sehr starke und kampferprobte Gegner zur Wehr setzen. Alle zeigten dabei sehr gute Leistungen und ergaben sich nicht kampflos ihrem Gegner. Besonders erwähnenswert ist der Einsatz von Rakib Md, der in seinem erst zweiten Wettkampf sich selbst gegen höher graduierte Kämpfer behauptete. So musste er sich nur dem späteren Bezirksmeister geschlagen geben. Bezirksmeister wurde Sarah Lorenz, Vizebezirksmeister Rakib MD. Dritte Plätze erreichten Melina Riedel, Anna Luise Laschet, Dominik Biendara sowie Martin Laub. „Sechs Platzierungen bei sieben Wettkämpfern machten den Tag zu einem sehr erfolgreichen“, freute sich der Döbelner Nachwuchstrainer Jens Abel.

