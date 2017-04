Super Leute. Super Stimmung. Super Kulisse. 7 000 kommen nach Bad Schandau, um Wincent Weiss und Jonas Monar zu erleben. Gibt es ein Wiedersehen?

Ey, da müsste Musik sein: Jonas Monar und Wincent Weiss – ihren Fans ganz nah und begeistert von dem Empfang in Bad Schandau. © Marko Förster

Monique, Jasmin, Vivienne und Lina sind leer ausgegangen. Aber nur, was Autogramme betrifft. Allein bei der Party am Bad Schandauer Elbufer dabei gewesen zu sein, hat sich für die vier Gymnasiastinnen aus Pirna gelohnt. „Wir standen erst weiter hinten in den Massen und haben uns dann immer weiter vorgedrängelt bis in die sechste Reihe.“ So konnten sie Wincent Weiss aus nächster Nähe erleben. „Ihr habt hier die wunderschönsten Berge am Start. Das sieht wunderschön aus“, rief der Chartstürmer dem Publikum gleich nach seinem ersten Song „Musik sein“ zu. Die Menge jubelte. Einige seiner Fans warteten schon acht Stunden, bevor die Sause begann, geduldig vor der Bühne.

Am Ende drängelten sich 7 000 Menschen auf der Wiese unterhalb der Toskana Therme. Das gab es noch nie. Die Kurstadt hatte sich zuvor in einer Online-Abstimmung des Radiosenders MDR Jump als Gastgeber für eine neue Aktion durchgesetzt: Osterfeuer samt Open-Air-Konzert. Dass sich am Samstagabend das Wetter dabei nicht von seiner besten Seite zeigte – geschenkt. Dass der 24-jährige Sänger noch gesundheitlich etwas angeschlagen war und sich schonen musste – ebenfalls geschenkt. Viel wichtiger war das erste Album von Wincent Weiss mit dem Titel „Irgendwas gegen die Stille“, das erst am Karfreitag erschienen ist. Er selbst hielt es nun zum ersten Mal in den Händen. Noch im Programm signierte der Künstler spontan ein paar CD-Cover. Neben einigen Fans, die ihn am Bühneneingang ansprachen, durften sich später einige jüngere Hotelgäste in der Lobby der Elbresidenz über eine Unterschrift ihres Idols freuen.

Noch vor seinem Debütalbum steht indes der Deutschpop-Newcomer Jonas Monar („Playlist“), der für das erste Teenie-Gekreische im Publikum sorgte und mit „Alle guten Dinge“ unter anderem den Titeltrack seiner kommenden Neuerscheinung sang. „Es war Wahnsinn, wie verregnet und matschig es war – und trotzdem sind so viele Leute gekommen. Obwohl alle klatschnass waren, waren alle super drauf. Das war echt mega“, so der 26-jährige Hesse. „Bad Schandau hat eine gute Leistung abgeliefert. Ich komme wieder – auf jeden Fall nach Dresden, noch in diesem Jahr.“

Zur Fete zog es sämtliche Generationen in den Kurort: Ganz viele Kinder waren im Publikum. Auffallend viele junge Leute, Jugendliche, aber auch Omas und Opas kamen mit ihren Enkelkindern, Eltern mit ihren Kindern. „Es war was ganz Tolles“, sagt die 60-jährige Bärbel Richter aus Rathmannsdorf. „Bei Stereoact habe ich so richtig mitgerockt und getanzt. Beim Voting für Bad Schandau habe ich die ganze letzte Nacht geklickt, damit das auch klappt. Und die Stadt hat es gut gemeistert.“

Rico Einenkel vom erzgebirgischen DJ-Duo Stereoact gab das Kompliment gleich zurück: „Es war mega: super Leute, super Stimmung, super Bühne, super Kulisse. Besser geht es gar nicht“, sagt er. Der Abend in Bad Schandau hätte selbst dafür „entschädigt, dass wir keinen Echo bekommen haben.“ Mit dem Remix von „Die immer lacht“ von Kerstin Ott hatte Stereoact einen Tanzhit unters Volk gebracht und war für den Preis nominiert – ohne ihn aber am Ende bekommen zu haben.

Nach der Osterfeuer-Party gab es nur Zufriedene. Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack sagte: „Es war eine ringsherum schöne Sache. Was hier auf die Beine gestellt wurde, kann sich sehen lassen. Einen herzlichen Dank an alle Helfer, die mitgewirkt haben und alle, die es möglich gemacht haben, dass es so super gelaufen ist.“ Für den MDR-Produktionsleiter Torsten Schütz war Bad Schandau eine gelungene Premiere: „Wir werden es jetzt jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstalten“, sagte er.

Wincent Weiss aber wird man vielleicht auch so in Bad Schandau noch mal begegnen. Ins Gästebuch der Elbresidenz schrieb der Nachwuchskünstler: „Vielen lieben Dank für die super Betreuung und das geile Essen. Das Zimmer war wunderschön und ich hoffe, dass ich das ganze Wellnessprogramm auch mal privat testen kann.“

