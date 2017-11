Super-Gullys für das Terrassenufer Dresdens Straßen sollen besser werden. Die Stadtentwässerung hat dafür eine besondere Lösung.

Autos sollen künftig auf Dresdner Straßen nicht mehr durch Schlaglöcher von abgesackten Gullys krachen. Deshalb baut die Stadtentwässerung Super-Gullys ein, die nach dem Vorbild der alten Dresdner Schachtabdeckung aus hochwertigem Guss entwickelt wurden. Sie haben sich seit über 100 Jahren bewährt. Das stark befahrene Terrassenufer soll komplett damit ausgestattet werden. Vom 16. bis 20. November werden diese Schachtabdeckungen dort im Bereich der Carolabrücke eingebaut, kündigt Daniel Kalweit von der Stadtentwässerung an. Wegen Arbeiten an der Augustusbrücke ist das Terrassenufer in dieser Zeit ohnehin gesperrt.

Seit 2011 werden diese Super-Gullys hergestellt. Die ersten 24 Stück wurden damals auf dem Terrassenufer im ersten Abschnitt zwischen dem Sachsenplatz und der Steinstraße eingebaut. In der Stadt gibt es insgesamt 45 000 Schachtabdeckungen, die im Volksmund Gully heißen. Doch viele von ihnen sind kaputt, da es sich um die klassische Variante handelt. Mit ihrem geraden Rahmen liegen sie auf dem Mörtelbett der Betonschächte. Donnern Laster darüber, bricht der Unterbau aus und der Gully sackt ab, erklärt Kalweit.

Zuletzt wurden 20 neue Gullys im Oktober auf der Karcherallee zwischen Tiergartenstraße und Stübelallee eingebaut. Die Arbeiten konnten in den Herbstferien abgeschlossen werden. Auf mehreren Straßen werden derzeit diese Gullys eingebaut. Dazu zählen unter anderem die Pulsnitzer, die Cäcilien- und die Martin-Luther-Straße sowie die Markuspassage. Bisher gab es keinen einzigen Schaden an den neuen Dresdner Gullys, resümiert Kalweit.

zur Startseite