Super Auswärtsserie der Füchse endet Beim SC Riessersee reicht die Offensivkraft der Lausitzer Füchse nicht. Vielleicht haben sie sich was fürs Derby aufgehoben.

Den ehemaligen Topscorer Roope Ranta, der im November von Weißwasser nach Riessersee gewechselt war, hatten die Füchse gut im Griff – hier Verteidiger Dominik Bohac. Dafür haperte es diesmal beim Offensivspiel. © Titus Fischer

Nach sieben (!) Auswärtssiegen in Folge haben die Lausitzer Füchse wieder einmal in der Fremde verloren. Beim SC Riessersee setzte es eine 3:1-Niederlage, wobei die Füchse bis wenige Sekunden vor Schluss auf einen Punktgewinn hoffen durften. Die Weißwasseraner mussten die Reise ohne Stürmer Jakub Svoboda antreten, dafür rückte Sean Fischer, der bislang eigentlich immer in dieser Saison Verteidiger gespielt hatte, in die Parade-Sturmreihe mit Swinnen und Hayes.

Die Lausitzer Füchse begannen wie zuletzt auswärts eigentlich immer sehr selbstbewusst und mit aggressivem Forechecking. Die Gastgeber hatten oft erhebliche Probleme, überhaupt aus dem eigenen Drittel zu kommen. Letztlich hielt Torwart Nemec die Gastgeber im Spiel und verhinderte mehrfach eine Führung für Weißwasser. Hayes und Swinnen scheiterten an ihm mit einer Doppelchance (3.), Heyer eine Minute später ebenso. Erst Mitte des ersten Drittels kam der SC Riessersee besser ins Spiel und hatte durch Eder, Förderlizenzspieler beim amtierenden deutschen Meister EHC Red Bull München und dort in dieser Saison schon in 25 Spielen auf dem Eis, eine erste Chance. Die beste Möglichkeit des Drittels hatte dann aber Hayes für Weißwasser. Der flinke Kanadier tanzte zwei Verteidiger aus, scheiterte dann aber allein vor Nemec (16.).

Ging das erste Drittel noch klar an die Füchse, war das im zweiten völlig anders. Zwar hatte Palka die erste Chance für die Gäste, aber im Gegenzug machte es Eder besser. Der 20-Jährige tauchte allein vor Füchse-Torwart Kessler auf und ließ diesem keine Chance. Die Füchse zeigten sich nicht geschockt und schlugen nur 50 Sekunden später zurück. Hayes spielte einen Superpass auf Swinnen, der allein vor Nemec mit einem Direktschuss diesen überwinden konnte. Die Freude darüber währte nur kurz. Kapitän Mücke, der sein 650. Zweitligaspiel bestritt, kassierte eine dumme Strafe (Spielverzögerung, weil er den Puck über die Bande schoss), die die Gastgeber sofort bestraften. Vollmer war von der Blauen Linie erfolgreich (24.). Danach waren die Gastgeber besser und dem dritten Treffer mehrfach nahe. Driendl und Rimbeck scheiterten mit einer Doppelchance (26.), Mayr traf den Außenpfosten (28.), Beck in Überzahl den Pfosten (32.), und dann rettete Torwart Kessler zweimal überragend für die Füchse – erst gegen Gschmeißner und dann gegen Beck, der zehn Sekunden vor der Drittelsirene nach einem katastrophalen Fehlpass allein vor dem Füchse-Tor auftauchte.

So war noch alles drin. Aber die Gastgeber bestimmten weiterhin das Spiel, kamen zu einigen Chancen, während die Füchse diesmal nur selten Wege fanden, gefährlich vor dem Tor der Gastgeber aufzutauchen. Gschmeißner hatte die erste Chance für Riessersee, aber Kessler hielt. Wenig später hatten die Füchse das einzige Mal in diesem Spiel eine Überzahlsituation, hatten aber große Probleme, in Powerplay-Formation und Schussposition zu kommen. Palka hatte noch die beste Gelegenheit, schoss aber drüber. Danach waren nur die Versuche von Ostwald (51.) und Bruneteau (56., knapp vorbei) nennenswert. Zwei Minuten vor Schluss hatte Roope Ranta, den die Füchse eigentlich gut im Griff hatten, die Entscheidung auf dem Schläger. Er lief allein auf das Füchse-Tor zu, schoss aber drüber. Gut eine Minute vor Schluss nahmen die Füchse eine Auszeit und den Torwart vom Eis. Zu großen Chancen aber kamen sie nicht mehr. Dafür hatten die Gastgeber drei Chancen, den Puck ins leere Tor zu schießen – einmal ging die Scheibe um zentimeter am Tor vorbei, einmal rettete Bruneteau, beim dritten Mal aber war es passiert – drei Sekunden vor Schluss.

Dass die Auswärtsserie der Füchse einmal reißen würde, damit musste man rechnen. Jetzt gilt es, das Spiel abzuhaken. Am Sonntag kommt es zum sechsten Sachsenderby der Saison – gegen Dresden.

Statistik

SC Riessersee – Lausitzer Füchse 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

1:0 Andreas Eder 21:26 (ohne Assist)

1:1 Dennis Swinnen 22:14 (Assist: Hayes )

2:1 Florian Vollmer 23:59 (Überzahl, Wilhelm)

3:1 Stephan Wilhelm 59:57 (Empty net, Vollmer )

Rosenheim

Tor: Nemec

Verteidigung: Thomas, Hüfner, Rogl, Draxinger, Wilhelm, Quaas

Sturm: Vollmer, Driendl, Ranta, Gomes, Gschmeißner, Beck, Rimbeck, Mayr, Eder, Malzer

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, ,Bohac – Geiseler, Bruneteau – Parkkonen, Ostwald

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Warttig – Fischer, Hayes, Swinnen – Kubail

Schiedsrichter: Robert Paule

Strafen: SC Riessersee 4, Weißwasser 6

Zuschauer: 1 854

