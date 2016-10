Suizid des Terrorverdächtigen: Justiz in der Kritik Trotz besonderer Beobachtung wegen Suizidgefahr hat sich der Terrorverdächtige Al-Bakr im Gefängnis erhängt. Die Behörden suchen nach Erklärungen - und auch das Parlament fordert Antworten

Justizminister. Ressortchef Sebastian Gemkow (CDU) hatte bei einer Pressekonferenz erklärt, man habe nach jetzigem Stand alles getan, um einen Suizid zu verhindern. © dpa

Der Fall des Dschaber al-Bakr hat ein parlamentarisches Nachspiel: Politiker aus dem Landtag forderten am Donnerstag eine schnelle und umfassende Aufklärung über die Fahndung nach dem Terrorverdächtigen, den Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz, die Festnahme in Leipzig und die Selbsttötung des Syrers im Gefängnis. Am kommenden Dienstag wird sich der Innen- und Rechtsausschuss des Landtages in einer Sondersitzung damit beschäftigen, in der kommenden Woche sind die Hintergründe des Falles Thema im Innenausschuss des Bundestages. Sachsens stellvertretender Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) machte eine falsche Einschätzung in der Justizvollzuganstalt für die Tat mitverantwortlich.



Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer hatte sich am Mittwoch an einem Gitter seiner Zelle in der Leipziger Justizvollzugsanstalt erhängt. Er soll einen Sprengstoffanschlag in Deutschland vorbereitet haben, war dem SEK am vergangenen Samstag aber zunächst vor dem Zugriff entwischt. In der Chemnitzer Wohnung, wo er sich laut Verfassungsschutz zuletzt aufgehalten hatte, fanden die Ermittler hochexplosiven Sprengstoff. Zwei Tage später war er von Landsleuten in Leipzig überwältigt, gefesselt und der Polizei übergeben worden.



Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) wies die „pauschale Kritik an der sächsischen Justiz“ entschieden zurück. „Es braucht eine genaue Analyse des Vorgangs, um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen“, erklärte er. Bei der Aufklärung vertraue er „voll und ganz“ seinem Justizminister. Ressortchef Sebastian Gemkow (CDU) hatte bei einer Pressekonferenz erklärt, man habe nach jetzigem Stand alles getan, um einen Suizid zu verhindern.



„Wir müssen über einzelne Fehleinschätzungen und Fehler Einzelner sprechen dürfen“, sagte indes Vize-Regierungschef Dulig und mahnte auch mit Blick auf das beschädigte Vertrauen in Polizei und Justiz die umfassende Aufklärung und Prüfung der Vorschriften in Haftanstalten an. „Wie konnte ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein Kleinkrimineller behandelt werden?“, fragte Dulig. Eine mögliche Suizidgefahr des Gefangenen sei angesichts seiner Planung eines Selbstmordanschlags klar gewesen.



Auch Grüne und Linke forderten Konsequenzen. Der Innenexperte der Grünen-Landtagsfraktion, Valentin Lippmann, bezeichnete es in der „Huffington Post“ als „handfestes Justizversagen“. Für seine Kollegin Katja Meier ist es ein „unglaublicher Vorgang“, dass es ein suizidgefährdeter Tatverdächtiger in einer sächsischen Haftanstalt schafft, sich umzubringen“. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsse Gemkow wegen dieses „Versagens“ zurücktreten.



Die AfD-Fraktion will die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses prüfen, wie Generalsekretär Uwe Wurlitzer sagte. Dabei gehe es auch um die von Al-Bakr gemachten Äußerungen, seine Mitbewohner hätten von geplanten Anschlägen gewusst. Möglicherweise sei die personelle Situation in Sachsens Gefängnissen daran schuld, dass Al-Bakr nicht rund um die Uhr habe bewacht werden können.



Zuvor hatte Linken-Chefin Katja Kipping den Rücktritt von Justizminister Gemkow gefordert. „Die sächsische Justiz ist eine Schande für jeden Rechtsstaat“, sagte Kipping in Berlin. Der „Skandal“ dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Der Tod von Al-Bakr sei für die Ermittlungen verheerend, sagte die Politikerin aus Dresden. Weder könnten so die Mittelsmänner ausfindig gemacht werden, noch werde es Informationen zu den Hintergründen der Tat geben. (dpa)

Stimmen zum Suizid von Al-Bakr zurück 1 von 12 weiter „Einmal zu versagen, ist eine Panne. Mehrfach zu versagen, ist eine Pleite. Und wenn es immer wieder passiert, dann muss man darüber nachdenken, ob es sich hier um institutionelles Versagen handelt.“ Das sagte die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, am Donnerstag in Berlin über die sächsische Justiz. In der sächsischen Landesregierung wird die Selbsttötung des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr im Leipziger Gefängnis völlig unterschiedlich bewertet. Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) widersprach am Donnerstag öffentlich Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) und gab der Justizvollzugsanstalt eine Mitschuld. „Es ist offensichtlich zu einer Reihe von Fehleinschätzungen sowohl über die Bedeutung, als auch den Zustand des Gefangenen gekommen“, sagte Dulig am Donnerstag in Dresden. Es könne nicht sein, dass ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein „Kleinkrimineller“ behandelt werde. Die JVA hatte Al-Bakr nach einer Untersuchung durch eine im Umgang mit Terroristen unerfahrene Psychologin als nicht suizidgefährdet eingestuft. Justizminister Gemkow hatte das verteidigt. Anlass für persönliche Konsequenzen sieht er deshalb nicht. Dulig dagegen sagte unmittelbar nach Gemkows Pressekonferenz: „Der aktuell wohl brisanteste Gefangene der Bundesrepublik stand unter Verdacht, einen Sprengstoffanschlag zu planen und damit nicht nur sein eigenes, sondern das Leben vieler unschuldiger Menschen zu opfern. Schon damit hatte sich die Frage nach möglicher Suizidgefahr des Gefangenen geklärt“, sagte der Wirtschaftsminister. Er erwarte schnelle und umfassende Aufklärungsarbeit - nicht nur der Justiz. „In den vergangenen Wochen wurde viel Vertrauen in die Arbeit der sächsischen Polizei und nun auch der Justiz beschädigt, welches unter allen Umständen wieder hergestellt werden muss“, sagte Dulig. (dpa) Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich: „Die Vorgänge in der JVA Leipzig müssen und werden von den zuständigen Behörden umfassend aufgeklärt. Dies sind wir der Öffentlichkeit schuldig und ist mir auch persönlich sehr wichtig. Ich vertraue voll und ganz meinem Justizminister Sebastian Gemkow, dass er alles dafür tun wird. Die pauschale Kritik an der sächsischen Justiz, ohne die Vorgänge genau zu kennen, weise ich entschieden zurück. Es braucht eine genaue Analyse des Vorgangs, um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.“ (szo) Kriminologe Thomas Feltes: „Jemand, der offenbar im Auftrag des IS schwere Straftaten geplant hat, setzt auch alles daran, um sich dem weiteren Verfahren nicht stellen und aussagen zu müssen“, sagte der Wissenschaftler der Universität Bochum. Die Selbsttötung sei vorhersehbar gewesen. Der Häftling hätte rund um die Uhr überwacht werden müssen - in diesem Fall auch mit zusätzlich angefordertem Personal, sagte Feltes. „Vielleicht wäre es auch möglich gewesen, dass der Generalbundesanwalt ihn direkt zu sich nach Karlsruhe hätte bringen lassen.“ Die sächsische AfD-Landtagsfraktion will die Selbsttötung des inhaftierten Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr zum Thema eines Untersuchungsausschusses machen. Es werde juristisch geprüft, ob ein Ausschuss eingesetzt werden könne, „um alle ominösen Umstände dieses Falles aufzuklären“, sagte Generalsekretär Uwe Wurlitzer am Donnerstag in Dresden. „Die ominösen Umstände vom Tode Al-Bakrs und die von ihm gemachten Äußerungen, seine Mitbewohner hätten von geplanten Anschlägen gewusst, müssen restlos geklärt werden.“ Möglicherweise sei die personelle Situation in Sachsens Gefängnissen daran schuld, dass Al-Bakr nicht rund um die Uhr habe bewacht werden können. (dpa) Alexander Hübner, Pflichtverteidiger Al-Bakrs: „Egal was dem Mandanten vorgeworfen wird: Es ist ein junger Mensch, der sich das Leben genommen hat“, sagte der Anwalt. Er sei gespannt darauf, welche Erklärungen die Justizbehörden dafür haben, dass der Suizid geschehen konnte. „Ich bin davon ausgegangen, dass man ihn ständig beobachtet.“ (dpa) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) fordert eine schnelle und umfassende Aufklärung des Todes des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr in Leipzig. Was in der Nacht passiert sei, verlange danach, sagte de Maizière am Donnerstag im „Morgenmagazin“ des ZDF. (dpa) Linken-Chefin Katja Kipping hat nach dem Tod des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einer Gefängniszelle den Rücktritt des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) gefordert. „Die sächsische Justiz ist eine Schande für jeden Rechtsstaat“, sagte Kipping. „Der Suizid des wegen Terrorverdachts festgenommenen 22-jährigen Syrers ist ein Skandal, der nicht ohne Folgen bleiben darf“, sagte Kipping. Justizminister Gemkow stehe jetzt in der Verantwortung. (dpa) Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk, man müsse jetzt genau schauen, wer die Verantwortung für dieses „Fiasko“ der sächsischen Justiz trage. Schließlich sei die Suizidgefahr bei Al-Bakr bekannt gewesen. Solche „grauenvollen Fehler“ bei der Überwachung müssten in Zukunft verhindert werden. (dpa) Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sprach von einer „Tragödie“. Da Al-Bakr ja wohl bereit gewesen sei auszusagen, verliere man „eine wichtige Informationsquelle“. Es gebe viele offene Fragen, „um die Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten“. Die Verantwortlichen in Sachsen müssten nun Fehler eingestehen. Er gehe aber davon aus, dass es am Ende wieder heißen werde, man habe alles richtig gemacht. Notz sagte, in der kommenden Woche werde sich auch der Innenausschuss des Bundestages mit den Hintergründen des Falles befassen. (dpa) Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG): „Man muss sich zwar die Zeit nehmen, um das alles sorgfältig aufzuarbeiten, aber mit der Information der Bevölkerung darf man sich in der Tat nicht viel Zeit lassen“, sagte Wendt am Donnerstag dem Rundfunksender SWR Info. Jetzt gebe es viele Fragen. „Es ist ja gar nicht einfach, sich das Leben zu nehmen, wenn man zum Beispiel aller Gegenstände beraubt wird, die man dazu nutzen muss.“ Zu klären sei, mit welchen Gegenständen Al-Bakr den Suizid vollzogen hat und ob es nicht möglich gewesen sei, diese aus der Zelle zu entfernen. (dpa) „Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden? #fassungslos“, schrieb der Grünen-Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner am Mittwochabend bei Twitter. „Wie konnte das geschehen?“, fragte der Grünen-Politiker Volker Beck. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs schrieb: „Was ist denn schon wieder in Sachsen los? Irre.“ (dpa)

