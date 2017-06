Süßkirschen sind reif Während auf den Erdbeerfeldern der Region bereits viel los ist, können Selbstpflücker nun auch bei den Kirschen loslegen.

Die Wärme der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass in Klipphausener im Ortsteil Reichenbach eine sehr gute Kirschernte heranreifen konnte. Am Sonnabend, 17. Juni, gibt es deshalb von 7 bis 12 Uhr die Möglichkeit, selbst die Früchte zu pflücken. Das hat am Freitag der Chef des Meißner Obstgartens Steffen Geisler mitgeteilt. Bei den Süßkirschen können die Kunden unter mehr als 20 Sorten auswählen. Das Kilogramm kostet 4 Euro für Selbstpflücker. Eigene Verpackungen sind nach Angaben Geislers gern gesehen.

Gegen Starkregen und Hagelschlag hat der Unternehmer seine Kirsch-Anlage mit Folien geschützt. Diese sorgen gleichzeitig für die entsprechende Wärme, um die Süßkirschen gut reifen zu lassen. Am nächsten Wochenende werden die Zeiten für Selbstpflücker ausgeweitet. Dann sind Besucher am Freitag (23.6.), Sonnabend (24.6.) und Sonntag (25.6.) jeweils von 7 bis 12 Uhr auf der Plantage Reichenbach Nummer 7 in Klipphausen willkommen.

Die befürchteten Frostschäden sind in diesem Jahr in Klipphausen glücklicherweise ausgeblieben. (SZ)

