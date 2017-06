Süßes vom Feld Die Erdbeersaison hat begonnen. In Freital gibt es die beliebten Früchte sogar noch im Herbst.

Steffen Schilling aus Wurgwitz freut sich über seine selbstgepflückten Erdbeeren. © Andreas Weihs

Eigentlich sollte es ja erst am Dienstag nach Pfingsten losgehen, dank des guten Wetters und diverser Schutzmaßnahmen der Pesterwitzer Gutsherren konnten die Selbstpflücker aber schon am Pfingstmontag aufs Feld.

„Wir konnten dieses Jahr gut in die Saison starten und sind bisher sehr zufrieden. Der Regen über Pfingsten hat gut getan, und wir konnten sogar überpünktlich starten“, sagt Carola Folde vom Gut Pesterwitz in Freital. Es hätte allerdings auch anders kommen können. Das launische Wetter im Frühling bedrohte die Ernte. „Erst war es im März sehr warm und trocken, dann kam im April der Frost zurück. Da mussten wir uns Gedanken machen und Vorkehrungen treffen, um die Pflanzen zu schützen“, sagt Carola Folde.

Dazu wurde fast das gesamte Feld mit Vlies überzogen. „Das Vlies hielt die Pflanzen warm, und die Kälte konnte keine Schäden verursachen. Die Erdbeeren haben alles gut überstanden“, sagt sie.

Nach der Blüte wird, als zusätzliche Maßnahme zum Schutz der Erdbeerpflanzen, Stroh zwischen die Erdbeerreihen eingestreut. „Das Stroh erfüllt gleich mehrere Aufgaben. Es hilft dabei, Unkraut zu verdrängen und hält außerdem die Feuchtigkeit im Boden. Hinzu kommt noch, dass durch das Stroh die Erde bedeckt ist und die Leute so keine schmutzigen Schuhe bekommen“, sagt Carola Folde und lacht.

Auf dem Pesterwitzer Feld am Kreisverkehr werden derzeit die beiden Sorten Clary und Rumba zur Selbstpflückung angeboten. „Das sind sogenannte frühe Sorten, die werden als erste reif und können geerntet werden. Wir haben aber auch noch späte Sorten wie Jive oder Symphony auf unseren Feldern. Die werden dann aber erst nächste Woche ausgereift sein.“

Um ihren Kunden auch in der Zeit, in der keine Felderdbeeren wachsen, frische und schmackhafte Ware bieten zu können, betreibt man auf Gut Pesterwitz jetzt ein innovatives Projekt – Erdbeeren aus dem Folienzelt. „Im Moment sind wir sozusagen noch in der Lernphase“, sagt Lars Folde, Chef von Gut Pesterwitz. „Das Ganze ist noch mit großem Aufwand verbunden. Wenn es aber weiterhin so gut läuft wie bisher, werden wir versuchen, diese Methode noch weiter auszubauen, um dann öfter ernten zu können“, sagt er weiter.

Im Moment kann im Folienzelt von Anfang bis Ende Mai und noch einmal von Mitte September bis Mitte Oktober geerntet werden.

Damit die Saison maximal ausgenutzt werden kann, baut Familie Folde auch noch eine ganz späte Sorte der roten Frucht an. „Die Sorte Malwina haben wir relativ neu im Programm. Die Marke zeichnet sich vor allem durch ihre großen, glänzenden Früchte und ein hervorragendes Aroma aus“, sagt Lars Folde. Malwina ist dann in etwa 14 Tagen reif und kann gepflückt werden.

Nach den Erdbeeren ist aber noch nicht Schluss. „Dann stehen die Kirschen auf dem Programm“, erklärt Carola Folde. Auch bei den Kirschen hatte das kalte Wetter im April besondere Maßnahmen notwendig gemacht. „Wir mussten damals Dutzende Feuerkörbe zwischen den Bäumen aufstellen, um durch Rauch und Wärme die Blüten zu schützen“, erklärt sie. „Der Aufwand hat sich aber definitiv gelohnt, und wir erwarten auch bei den Kirschen einen guten Start“, sagt sie. Der Start in die Kirschensaison ist dann für Ende Juli geplant.

