Süßer Weihnachtsgruß Das Ahorn Waldhotel hat Heiligabend Hunderte Gäste. Dafür haben sich die Azubis etwas Besonderes ausgedacht.

Vicky Becker hat mit anderen Azubis eine Sonderschicht eingelegt. © Frank Baldauf

Schellerhau. Das Ahorn Waldhotel in Schellerhau ist zu Weihnachten ausgebucht. Alle 222 Zimmer im größten Hotel in der Region sind belegt. Hoteldirektorin Ines Schubert freut sich natürlich. Denn während zum Jahreswechsel im oberen Osterzgebirge in aller Regel kaum noch ein Zimmer zu bekommen ist, feierten in der Vergangenheit viele das Weihnachtsfest lieber zu Hause in der Familie. Dadurch war auch noch das eine oder andere Zimmer in der Urlaubsregion über die Feiertage zu haben. Doch die viele Arbeit mit Einkaufen, Kochen usw. wollen sich offenbar zunehmend mehr Leute nicht mehr antun. „Weihnachten ist ja doch ein Fest der Genüsse“, so Frau Schubert. Deshalb beobachtete sie bereits im Vorjahr, dass sogar komplette Familien buchen und sich mehrere Generationen im Waldhotel über Weihnachten treffen und sich hier verwöhnen lassen wollen.

429 Gäste sind angereist, 46 Kinder sind unter ihnen. Sie alle sollen am Heiligabend auch einen ganz persönlichen Weihnachtsgruß von den Mitarbeitern des Hotels bekommen. Die Auszubildenden haben Hunderte Mürbeteigplätzchen fürs Abendbuffet gebacken. (SZ/ks)

