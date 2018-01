Süßer Landkreis 103 Sattelschlepper voll mit Schokolade sind im Jahr nötig, um den Bedarf im Landkreis Görlitz zu decken.

Lecker: Blick auf gefüllte Schokopralinen. Hergestellt werden sie in der Oberlausitz. © Jens Trenkler

Görlitz. Schokolade ist gut für Herz, Gefäße, Gedächtnis und Psyche. Das wissen die Menschen im Landkreis Görlitz und deswegen genießen sie jährlich 2 480 Tonnen Schokolade. Das entspricht 103 voll beladenen Sattelschleppern, hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) errechnet. Statistisch gesehen kommen damit auf jeden Landkreisbewohner gut 9,5 Kilogramm Schokolade.

Und die regelmäßigen Schokoladen-Esser werden dadurch nicht einmal dick, nicht einmal die Vollmilchliebhaber. Im Gegenteil: Sie sind sogar um zwei bis drei Kilogramm leichter als Schoko-Verweigerer. Das hat zumindest kalifornische Wissenschaftlerin Beatrice Golomb herausgefunden: Wer täglich Schokolade isst, neige weniger zu Übergewicht, sofern er sie nicht tafelweise in sich hineinschlingt.

Die NGG hat sich aber bei den Verzehrgewohnheiten der Landkreisbewohner nicht auf die Schokolade beschränkt, sondern auch nach anderen Nahrungsmitteln die Statistik durchforstet: So liegt der Jahresverbrauch beim Käse im Landkreis Görlitz bei 6 370 Tonnen, was 24,5 Kilo pro Einwohner entspricht. Und beim Bier werden 271 000 Hektoliter im Jahr getrunken. Das sind 104 Liter pro Kopf.

„Schokolade, Käse, Bier sind nur drei Beispiele, die zeigen, welche Bedeutung Lebensmittelindustrie und -handwerk haben, sagt Volkmar Heinrich, Geschäftsführer der NGG-Region Dresden-Chemnitz. Rund 1 900 Arbeitsplätze hängen im Kreis Görlitz laut Arbeitsagentur an der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Die Branche ist aber nicht nur regional ein Schwergewicht.“ Nimmt man den Umsatz, ist sie der drittgrößte Industriezweig in Deutschland – ein Großteil der Produktion geht in den Export – und schafft es damit auf die internationalen Teller“, sagt Heinrich. So seien Hersteller aus der Region auch regelmäßig auf der Grünen Woche – der weltgrößten Agrar- und Verbrauchermesse – in Berlin präsent.

Mit Sorge sieht die NGG den Trend zur Verramschung: „Gerade bei Getränken, Fleisch und Süßwaren erleben wir regelrechte Rabatt-Schlachten in den Supermärkten. Damit werden Lebensmittel oft weit unter Wert verkauft“, kritisiert Heinrich. Weniger als 70 Cent für eine Tafel Marken-Schokolade sei in einer fairen und umweltgerechten Produktion nicht machbar. Solche Preise erhöhten den Druck auf die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen.

An die Verbraucher appelliert die NGG daher, nicht nur auf den günstigsten Preis zu achten. „Gute Lebensmittel sollten den Menschen beim Einkauf etwas wert sein. Gleichzeitig können sie damit die heimische Wirtschaft stärken – und beim Essen neben dem Genuss auch noch ein gutes Gewissen haben.“ (szo/pc)

zur Startseite