Süßer die Geschichten nie klingen Statt Gäste aus der weiten Welt hat das Parkhotel Meißen diese Woche Besucher ganz aus der Nähe bewirtet.

Vorleserin aus dem Landtag: CDU-Parlamentarierin Daniela Kuge trägt im Meißner Welcome Parkhotel Mitarbeitern der DRK Werkstätten Weihnachtsgeschichten vor. © Claudia Hübschmann

Besondere Aktion in einer besonderen Zeit: Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DRK Werkstätten Meißen in der Adventszeit ein bisschen zu verwöhnen, hat sie das Welcome Parkhotel Meißen jetzt zu einem weihnachtlichen Vormittag eingeladen. Im festlich geschmückten Meistersaal lauschten 23 Mitarbeiter der DRK Werkstätten bei Stollen, Pfefferkuchen und Plätzchen verschiedenen Weihnachtsgeschichten, die ihnen die Landtagsabgeordnete Daniela Kuge vorlas.

„Gerade die Weihnachtszeit möchte man in der Regel besonders intensiv und mit schönen Erlebnissen genießen“, sagt Stefan Schwind, Direktor des Vier-Sterne-Superior-Hotels. „Ein solches Erlebnis wollten wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DRK Werkstätten Meißen bescheren und gleichzeitig unsere Wertschätzung für die Einrichtung und die darin tätigen Menschen zum Ausdruck bringen.“

In den DRK Werkstätten Meißen arbeiten Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen. Sie erhalten dort entweder eine berufliche Hilfestellung oder arbeiten in der Fertigung und Produktion, zum Beispiel in der Tischlerei, der Schneiderei oder in der Garten- und Landschaftspflege.

Großen Spaß machten den Werkstätten-Mitarbeitern die kurzen Weihnachtsgeschichten, die die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge für sie ausgesucht und vorgelesen hat. „Die DRK Werkstätten leisten mit ihrer Arbeit, ihren Projekten und Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag zur Inklusion in der Region Meißen. Die Aktion hier im Parkhotel Meißen ist eine gute Gelegenheit, mich dafür bei den Werkstätten-Mitarbeitern zu bedanken“, sagte Daniela Kuge.

Bei einer Hausführung konnten die Mitarbeiter das Parkhotel Meißen näher kennenlernen und erkundeten neugierig Zimmer, öffentliche Bereiche, aber auch die Küche und die hoteleigene Werkstatt.

Seit diesem Jahr darf sich das Welcome als Hotel der Klasse 4-Sterne Superior bezeichnen. Grund für die höhere Einstufung durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband sind umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in verschiedenen Bereichen des Hauses gewesen, das zuvor schon vier Sterne besaß.

Den Zusatz „Superior“, der einem halben Stern entspricht, vergibt die Dehoga, wenn alle geforderten Leistungen der jeweiligen Kategorie (im Fall des Parkhotels der 4-Sterne-Kategorie) deutlich übertroffen werden. (SZ)

zur Startseite