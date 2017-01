Süßer die Bäume nie brennen Die Feuerwehr von Klingewalde und Königshufen lädt ein. Am Sonnabend ist Winterbrennen. Die Kameraden sind nicht allein.

Mehrere Vereine halten an alten Traditionen fest. Winterbrennen heißt es, wenn auf ausgewählten genehmigten Veranstaltungen Weihnachtsbäume den Flammen übergeben werden. © Jens Trenkler

Am 14. Januar wird es in manchen Orten warm. Zum Beispiel in Klingewalde. Dort lädt die Ortsfeuerwehr Königshufener und Klingewalder Familien zum Winterfeuer ein. „Das ist bereits die achte Auflage“, sagt Ortswehrleiter René Tusche, der sich über Jahr für Jahr zunehmenden Besuch freut. „Natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt.“ Dann aber wird es im Feuerwehrgelände an der alten Ziegelei in der Zeit von 16 bis 22 Uhr so richtig gemütlich. Für Grillwurst, Glühwein und Kinderpunsch sorgt eine Mannschaft des Lokals „Zur alten Freundschaft“. Eine solche verbindet auch Gastronomen und Feuerwehrleute, und zwar schon lange. „Und wer seinen Weihnachtsbaum auf den Winterfeuerhaufen werfen möchte, kann das unter unserer Aufsicht gern tun“, sagt Wehrleiter René Tusche: Ab 18 Uhr wird angebrannt.

Weihnachtsbäume verbrennen, da war doch was? Richtig, das Landratsamt hat das 2010 verboten, weil es doch eine gewisse Umweltbelastung darstellt. Macht da die Feuerwehr Königshufen/Klingewalde etwas falsch? „Nein“, erklärt Sylvia Otto von der Görlitzer Stadtverwaltung, „hier handelt es sich um eine langjährige Tradition. Das Ordnungsamt behandelt das vergleichbar mit den Walpurgisfeuern. Andere solche Genehmigungen wurden in der Stadt Görlitz allerdings keine erteilt.“ Und über Görlitz hinaus? Im Landratsamt weiß man darauf keine Antwort: „Uns liegt keine derartige Übersicht vor“, sagt Sprecherin Gerlind Walter. Und doch haben viele Vereine das Weihnachtsbaumbrennen zu Winterfeuern oder Winterbrennen umbenannt. Allein für den 14. Januar finden sich solche Termine etwa in Boxberg/Kringelsdorf oder in Friedersdorf. Manche spendieren für jeden Baum sogar einen Gratis-Glühwein. In Lauba bei Lawalde heißt die Veranstaltung Winterfest – und so mancher Verein wird gar keine überörtliche Reklame machen.

Die Klingewalder Feuerwehr schon. Denn so ein Winterfeuer kann schließlich auch der Nachwuchsgewinnung dienen. „Wir suchen dringend weitere Mitglieder zwischen 16 und 45 Jahren“, bestätigt René Tusche. Derzeit sind zwei Frauen und zwölf Männer in der Einsatzabteilung für Königshufen/Klingewalde unterwegs. Seit 1999 befindet sich das Gerätehaus an der alten Ziegelei „Hier haben wir alle Möglichkeiten für eine effektive Ausbildung“, sagt der Wehrleiter. Und genügend Platz für Veranstaltungen. Am 14. Januar gar zur Brauchtumspflege – der Winter kann brennen.

