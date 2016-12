Pirnaer Adventskalender Süße Schweinereien aus dem Ofen Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: ein Handwerker, der für jeden ein leckeres Ohr hat.

Valentin aus Heidenau steckte als kleiner Bäcker am Sonntag hinterm vierten Türchen des Pirnaer Adventskalenders.

Bäckermeister Falk Burkhardt aus Pirna nimmt ein Blech mit süßen Schweinsohren aus dem Großofen.

Pirna. Um Punkt 0.15 Uhr klingelt bei Falk Burkhardt der Wecker. Seine kurze Nacht ist zu Ende. Schnell zieht er sich an und geht in die Backstube. Dort stellt er den blanken Topf auf den Großherd und kocht schon mal den Pudding, der später in die sechs Zentimeter hohe Eierschecke eingebettet wird. Danach setzt er die Teige für Brötchen und Brote an. Erst um 10 Uhr morgens legt sich der Pirnaer wieder aufs Ohr. „Deshalb kann man den Beruf des Bäckers auch nur ausüben, wenn man mit Herzen dabei ist und wenn die Familie dahinter steht“, sagt Falk Burkhardt.

Bereits in der dritten Generation führt er die gleichnamige Bäckerei in der Südvorstadt. „Das Schöne an meinem Beruf ist die Tradition. Es ist eben echte Arbeit mit der Hand“, erklärt der 44-Jährige. Zwar gibt es auch eine Knetmaschine in der Backstube. Aber Brötchen und Brotlaibe formen er und seine zwei Gesellen mit den eigenen Händen. „Insofern ist jedes Produkt ein Unikat“, überlegt Burkhardt laut. Außerdem mag er den Kontakt zu den Menschen, denn oftmals steht er selber hinter dem Tresen, um die Semmeln, den Christstollen und die Sahneschnitten zu verkaufen. „Da wir viele Stammkunden haben, kenne ich die meisten, sodass Zeit für ein persönliches Gespräch ist“, sagt er. Ihn freut es, wenn ihn jemand auf der Straße anspricht, um sein Weißbrot zu loben. „Natürlich gibt es auch manchmal Kritik“, fügt Burkhardt ehrlich hinzu.

Um den Geschmack möglichst vieler Kunden zu treffen, setzt er auf Altes und Neues. Viele Rezepte hat er von seinem Großvater und seinem Vater übernommen. Modernere Brottypen sind unter seine Ägide dazugekommen. Aber auch Probleme sind dazugekommen. Die Bäckerbranche kämpft gegen den Druck der Fremdanbieter, die mit Dumpingpreisen auf den Markt gehen. Unter anderem machen Burkhardt Discounter zu schaffen, genauso wie Tankstellen, die billige Frostlinge aus Fernost aufbacken. Wie er dagegen hält? „Mit Qualität!“, so seine spontane Antwort. Fertige Backmischungen gibt es bei ihm nicht, die Zutaten für seine Produkte bezieht er vorwiegend aus der Region.

Ein Ein-Mann-Betrieb? Mitnichten! Ohne seine Angestellten und besonders ohne Frau würde die Bäckerei nicht laufen. Zwar hat seine Frau einen eigenen Job, ist aber trotzdem für das Büro und für den Verkauf verantwortlich. Besonders jetzt, wo der Dresdner Christstollen aus der Burkhardt'schen Bäckerei in die ganze Welt versandt wird.

Bleibt die Frage, ob Falk Burkhardt den Betrieb an seine Kinder später weitergibt. Seine Tochter hat sich bereits beruflich anders orientiert.

Und der Sohn? Der besucht derzeit noch die Schule. „Ich würde mich freuen, wenn er später Bäckermeister wird, er muss aber selber entscheiden“, sagt Falk Burkhardt tolerant.

