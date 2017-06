Süße Pläne für den Hauptplatz Zwei Architekten kaufen den ehemaligen Gasthof in Copitz. Vor allem soll wieder Leben in den Stadtteil kommen.

Herberge, Hofladen und Wirtshaus: Annette Katrin Seidel will mit dem Ranunkelhof am Hauptplatz 12 in Copitz das Gastronomie-Angebot in Pirna bereichern. Zusammen mit ihrem Mann Uwe und den beiden Söhnen Franz Philip und Peter Paul (v.l.) hat Sie das Projekt am Wochenende vorgestellt. © Marko Förster

Wer einst die Gaststätte am Copitzer Hauptplatz erbaute, hatte den richtigen Riecher. Sonnereiche Südseite, direkt an der Elbe gelegen. Ein unverbauter Blick auf das Schloss Sonnenstein auf der einen Seite und ringsum viele kleine Häuser, die dem Platz etwas Gemütliches verleihen.

Innenarchitektin Annette Katrin Seidel hat in ihrer Kindheit viel Zeit dort verbracht. Ihre Oma wohnt am Hauptplatz. Das Gebäude kannte sie gut. Nachdem es Gaststätte, Poststelle, Blutspendeeinrichtung und wieder kurz Gaststätte war, stand es lange leer. Vor etwa einem Jahr hat sie es mit ihrem Mann, dem Architekten Uwe Seidel gekauft, um das Anwesen erst einmal zu retten. Inzwischen sind die Ideen konkret und Annette Katrin Seidel hatte am Pfingstwochenende die Copitzer eingeladen, um ihnen von ihren Plänen und Vorstellungen zu erzählen. „Unsere Philosophie ist, mit der gesamten Belebung von Copitz auch wieder mehr Leben auf den Hauptplatz zu bringen“, sagt sie.

Im vorderen Teil soll ein Hofladen entstehen, in dem es alles gibt vom Fahrradschlauch bis hin zu regionalen Produkten. Ein Wirtshaus soll es wieder geben. „Den Namen haben wir bewusst gewählt, weil eben alles etwas urig und schief bleiben soll“, sagt sie. Übernachtungsmöglichkeiten für Radler zu kleinen Preisen sind ebenfalls geplant. Schließlich führt der Elberadweg von Hamburg bis Prag und da sollen die Radler eben auch gut am Copitzer Hauptplatz rasten können. Für die Scheune gibt es ebenfalls schon Ideen. Hier könnten ab und zu Veranstaltungen stattfinden.

So wie der Tag der offenen Tür zu Pfingsten. Den haben sie gemeinsam mit Freunden vorbereitet, bieten im urigen Ambiente Essen und Trinken und Musik an. „Wir wollten damit testen, wie das Angebot und unsere Ideen bei den Copitzern ankommen“, sagt sie. Und es wurde angenommen. Viele Neugierige kamen, um zu erfahren, was mit dem Areal geschehen soll. Sie waren angetan davon, so wie Edeltraut Winter. „Der Hauptplatz ist ein sehr idyllischer Ort, ruhig aber nicht abseits. So ein schöner Fleck hat es verdient, etwas daraus zu machen“, sagt sie. Das könne man nur unterstützen, bestätigt Andreas Walther. „Hier war ja schon mal eine Kneipe. Deshalb wäre es gut, wenn hier wieder eine ist. Gegenüber gibt es eine Pizzeria. Mit einem Wirtshaus wird das Angebot vielfältiger“, sagt er. Für Copitz könne das nur gut sein.

Annette Katrin Seidel erzählt nicht nur von ihren Plänen, sondern hört vor allem auch zu. Sie sammelt Geschichten über das Haus. Auch alte Fotos hätte sie gern, um die Historie des Hauses mit präsentieren zu können. Und einen Namen hat sie dem Anwesen auch bereits gegeben. Es wird Ranunkelhof heißen. Kein zufällig gewählter Name. „Die Ranunkel sind die Rosen der Bauern, also einfache Rosen. So gemütlich und einfach soll es eben auch auf unserem Hof zugehen“, sagt sie. Und sie hat die letzten Tage auch schon genutzt, um Kontakte zu verschiedenen Anbietern regionaler Produkte zu pflegen, um damit eben auch den Hofladen zu bestücken.

