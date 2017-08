Süße Katzenbabys zu vergeben Das Pirnaer Tierheim hat derzeit besonders viele Katzenbabys. Aber nicht nur die suchen ein neues Zuhause.

20 Katzenbabys möchte das Pirnaer Tierheim gern vermitteln. © Symbolfoto: dpa

Gut besetzt ist derzeit das Tierheim Pirna in Krietzschwitz. Besonders viele Katzenbabys wurden in den vergangenen Tagen abgegeben, sagt Kerstin Löbel vom Tierheim. Dabei handele es sich meistens um Fundtiere aus Königstein, Bad Gottleuba und Heidenau. Von einer Katzenbabyschwemme möchte Löbel jetzt allerdings nicht reden. „Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass in dieser Jahreszeit so viele Katzen geboren werden. Die klassischen Geburtszeiten wie Mai und Herbst haben sich verschoben.“ Das Tierheim vermittelt 20 Katzenbabys, 25 ausgewachsene Katzen, 20 Hunde und mehrere Kleintiere. Außerdem suchen die Tierheim-Mitarbeiter noch dringend freiwillige Helfer, die Podeste für die Hundezwinger errichten. „Das Material ist da, es geht nur um den Aufbau und das Fliesen der Podeste“, erklärt Löbel. (hui)

Tierheim Pirna:Tel. 03501 783292

zur Startseite