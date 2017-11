Süße Abende in der Gärtnerei Eine Woche vorm 1. Advent stimmt der Betrieb seine Besucher auf Weihnachten ein. Mit Schokolade, Kino und Musik.

Bei der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf wird am Wochenende der Advent eingeläutet. © Archiv/Steffen Unger

Bei der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf wird bereits Ende November der Advent eingeläutet. Mit einem Genussmarkt, Aktionen für Kinder und einem Konzert wird dieses Wochenende an drei Tagen etwas für Besucher geboten.

Los geht es am Freitagabend um 17.30 Uhr mit dem Genussmarkt, der in diesem Jahr unter dem Motto Schokolade steht. Wer würde da besser dazu passen als Ostdeutschlands erste Schoko-Sommelière Sarah Gierig. Die Neustädterin wird ihr Wissen weitergeben und Trinkschokoladen herstellen. Am gleichen Abend spielt außerdem die Band Yaya ein Konzert. „Die Musik ist ungewöhnlich, kommt aber bestimmt gut an“, sagt Inhaberin Antje May. Außerdem wird Familie Funkelfix Kurzfilme zeigen, die sich zusammen mit einer der vielen Naschereien genießen lassen, die es an diesem Abend zu kaufen gibt.

Am Sonnabend zieht sich das Motto „Advent trifft Schokolade“ weiter durch. Von 10 bis 17 Uhr wird ein Karussell aufgebaut, Kinder können basteln, außerdem gibt es wieder Trinkschokolade und dazu Stollen. Am Sonntag dann gibt der Berthelsdorfer Tom Adler ein Konzert. Dieses beginnt 16 Uhr.

Die Veranstaltung in der Gärtnerei findet immer eine Woche vorm 1. Advent statt. Damit eröffnet der Betrieb seine Adventsausstellung. „Dieses Jahr sind Pastellfarben im Trend“, verrät Antje May. (SZ/nr)

