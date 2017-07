Sündiges Treiben auf der Elbe Einmal mehr ist die Elbe zur Kulisse für Swinger geworden: Am Sonnabend feierten rund 100 besonders Freizügige gemeinsam auf einem „Love-Dampfer“.

Das Schiff auf seiner Party-Runde durch die Sächsische Schweiz.

Einmal mehr ist die Elbe zur Kulisse für Swinger geworden: Am Sonnabend feierten rund 100 besonders Freizügige gemeinsam auf einem „Love-Dampfer“, der zwischen Pirna und Kurort Rathen in der Sächsischen Schweiz unterwegs war.



Die Gäste der schwimmenden Erotikparty gingen am Abend in Pirna an Bord und vergnügten sich bis spät in die Nacht. Um neugierige Blick zu vermeiden, wurde das Schiff teils mit Planen bespannt. Auch deshalb, weil sich in den vergangenen Jahren Anwohner vom erzwungenen Anblick der Feiernden belästigt fühlten.

Der „Love-Dampfer“, ein von den Veranstaltern gechartertes Schiff, war nicht zum ersten Mal auf der Elbe unterwegs: Es handelte sich bereits um die 7. Auflage der sündigen Ausfahrt. (szo)

