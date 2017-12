Südumfahrung wächst weiter An der Zehistaer Straße werden die ersten Brückenpfeiler gebaut. Unterdessen müssen Tiere aus der Viehleite umziehen.

Im August war offizieller Baustart an der zukünftigenTrasse. © Archiv: Daniel Förster

Pirna. Die Pirnaer Südumfahrung nimmt weiter Gestalt an. Laut Auskunft der Bauherrin, der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), haben die Bauleute an der Zehistaer Straße inzwischen sämtliche Kabel und Medien neu verlegt. Innerhalb des sogenannten „Omega“ – der Bogen, den die Zehistaer Straße derzeit um die Baustelle beschreibt – stehen indes zwei Baukräne. Drei Fundamente für die Widerlager sowie für den Pfeiler für die Brücke über den späteren Kreisverkehr an der Zehistaer Straße sind inzwischen betoniert. Das erste Widerlager sei nach Auskunft der Deges bereits eingeschalt und lasse nun Form und Größe der Brücke über den Kreisverkehr erkennen. Die Bauleute arbeiten derzeit ebenfalls an der Brücke über die Seidewitz. Dort werden der Damm für das Widerlager aufgeschüttet sowie die Straße zwischen Seidewitz und der Zehistaer Straße gebaut.

Unterdessen haben auch die Vorarbeiten für die große, 916 Meter lange Brücke über das Gottleubatal begonnen. In der Viehleite wurden bereits Bäume gefällt, um das Baufeld für die späteren Baustraßen sowie die dort zu errichtenden Pfeiler und das östliche Widerlager der Brücke freizumachen. Zudem wurden in diesem sensiblen Landschaftsschutzgebiet zum Schutz der Tierwelt mehr als 50 Höhlen- und Quartierbäume auf Ausgleichsflächen umgesetzt.

Die Pirnaer Südumfahrung wird in mehreren Bauabschnitten gebaut und wird einmal vom Autobahnzubringer über Seidewitz- und Gottleubatal bis zur B 172 hinter dem Sonnenstein führen. Die Trasse soll 2022 fertig sein.

