Südstadt im Fokus

Würfelhäuser in der Bautzener Straße in Weißwasser werden bis 2021 umfangreich saniert. In diesem Jahr beginnt die energetische Sanierung des Hauses mit der Nummer 5. © Joachim Rehle

Quartier-Entwicklung im Prof.-Wagenfeld-Ring – dieser Punkt steht seit einigen Jahren auf der Investitions-Agenda der WBG, der Wohnungsbaugesellschaft mbH Weißwasser (WBG). Als jüngstes Projekt konnte 2017 dort der „Hockey-Block“, den die WBG für etwa 1,7 Millionen Euro saniert hat, den Mietern und „Jungfüchsen“ übergeben werden. Bereits 2015 gab es den Startschuss in diesem Wohngebiet mit der Aufwertung und Modernisierung im Prof.-Wagenfeld-Ring 34-42. „Perspektivisch wollen wir aber das gesamte Areal auf Vordermann bringen“, erklärt WBG-Chefin Petra Sczesny.

Willkommens-Farbe gut überlegen

So haben – auch schon im vergangenen Jahr – die Aufgänge 30-33 eine Wärmedämmung, neue Balkone und ebenerdige Kellereingänge erhalten. In einem zweiten Schritt werden in diesem Jahr nun dort Fahrstühle eingebaut. An den Aufgängen 59-62 – hinter dem „Hockey-Block – dagegen werden 16 Wohnungen zurückgebaut. „Wir wollen am 16. April mit der Entkernung der vierten und fünften Etage beginnen“, erläutert Petra Sczesny die Vorgehensweise. Eine Informationsveranstaltung für das etwa eine Million Euro teure Vorhaben für die Mieter wird es Anfang Februar geben. Bereits im November sollen der Rückbau und die Sanierung des Wohnblockes abgeschlossen sein. Ab 2019 wolle die WBG die Modernisierung und den Umbau der Aufgänge 90-97 angehen. Dann seien die größten Umgestaltungen am Prof.-Wagenfeld-Ring abgeschlossen.

Die Quartier-Entwicklung in Weißwassers Südstadt ist 2018 mit dem Prof.-Wagenfeld-Ring aber noch nicht abgeschlossen. „In diesem Jahr beginnen wir zudem mit der Sanierung der Würfelhäuser am Freizeitpark“, erklärt die WBG-Chefin. Zwar ist im Haus Nummer 5 bereits ein Fahrstuhl eingebaut worden, nun soll aber noch die energetische Sanierung folgen. Bis 2021 folgen dann nach und nach alle der insgesamt vier Sechs-Geschosser. „Wir überlegen uns dabei ganz genau, welche Farbgebung die Gebäude erhalten“, sagt Petra Sczesny. Immerhin befinden diese sich genau am südlichen Stadteingang und „sollen schon einen «Willkommens-Charakter» für unsere Stadt besitzen.“

Das Jahr 2018 stellt für die WBG ein besonderes dar. Immerhin sind Investitionen von insgesamt 6,2 Millionen Euro vorgesehen. „3,5 Millionen Euro bringen wir dabei an Eigenmitteln auf, während wir für 2,6 Millionen Euro Kredite aufnehmen müssen“, sagt die WBG-Geschäftsführerin. Nur 133 000 Euro würden an Fördermitteln fließen. Langfristig sind bis 2023 Gesamtinvestitionen durch die WBG in Weißwasser, Schleife und Boxberg von 29,5 Millionen Euro geplant. Das umfangreichste Vorhaben 2018 stellt die ehemalige Außenstelle des Landratsamtes an der Teichstraße dar. Das hatte die WBG erworben und will es für 13 neue Wohnungsmieter umbauen. Bereits im vergangenen Jahr haben dafür die Entkernungsarbeiten begonnen. Knapp zwei Millionen Euro wird das Objekt verschlungen haben, bis es für neue Mieter bezugsfertig ist. Gut eine Million Euro gibt die WBG laut Geschäftsführerin auch für die Instandsetzung ihrer Gebäude aus. Dazu zählen unter anderem das Herrichten von Leerwohnungen, die Instandhaltung von Dächern oder elektrischer Anlagen. An der Humboldtstraße beispielsweise wird die Fassadenreinigung fortgeführt. Gleiches gilt für die Lutherstraße 50-56 oder die Gutenbergstraße 3-9.

Im Albert-Schweizer-Ring will die WBG darüber hinaus auch beginnen, Fahrstühle einzubauen. „Das kann aber nicht alles auf einmal durchgeführt werden“, erklärt Petra Sczesny, „weshalb wir dieses Vorhaben auch wieder auf mehrere Jahre verteilen.“ 2018 sind in diesem Wohngebiet zwei solcher Lifte geplant.

Bauchschmerzen in Boxberg

Mit den Wohnblöcken in Boxberg dagegen hat Petra Sczesny ein wenig Bauchschmerzen. Auch dort geht es – wie durch die demografische Entwicklung fast überall in der Region – um die bessere Erreichbarkeit der Wohnungen in oberen Stockwerken durch ältere Mieter. „Wir wissen, dass wir dort Bedarf haben“, sagt sie. Die WBG sei dabei, umsetzbare Möglichkeiten zu suchen. Bei den vieretagigen Gebäuden sei dies aber nicht so einfach. Neben bautechnischen Hürden müssten auch bezahlbare Optionen ausgelotet werden.

