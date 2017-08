„Südpark“ für die Südvorstadt

Für die grüne Fläche zwischen Bergstraße und Kohlenstraße soll ein Entwicklungskonzept erstellt werden. © Google

In der Südvorstadt soll zwischen Bergstraße, Kohlenstraße und Passauer Straße eine „Südpark“ genannte Parkanlage mit Sport- und Spielmöglichkeiten entstehen. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft hat bereits das Landschaftsarchitekturbüro Dr. Eichstaedt-Lobers mit einer Machbarkeitsstudie und den Gesamtentwicklungsplan beauftragt.

Die Aufgabenstellung für das Büro beruht unter anderem auf den Ergebnissen einer öffentlichen Onlinediskussion, die während der Erarbeitung des Rahmenplanes zur Südvorstadt gestartet wurde. Um die Bürger auch weiterhin in die Pläne einzubeziehen, wird am 29. August in der Ortsbeiratssitzung Plauen im Ortsamt Plauen, Nöthnitzer Str. 2, ab 18 Uhr zum aktuellen Planungsstand „Südpark“ informiert.

Danach können die Bürger Fragen stellen und sich mit Vorstellungen und Ideen in die weitere Planung einbringen. (szo)

