Südkoreas neuer Präsident sucht Entspannung mit dem Norden Moon Jae In erklärt sich zum Besuch in Pjöngjang bereit. Er stellt aber Bedingungen.

Südkoreas neuer Präsident Moon Jae In und seine Ehefrau Kim Jung Sook in Seoul nach seiner Vereidigung. © dpa

Einen Tag nach seiner Wahl hat sich Südkoreas neuer Präsident Moon Jae In grundsätzlich zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bereit erklärt. Für solch einen Besuch in Nordkorea müssten aber die „richtigen Voraussetzungen“ gegeben sein, betonte der linksliberale Politiker am Mittwoch nach seiner Vereidigung als Staatsoberhaupt. Er wolle sein Bestes für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel geben. Unter Hinweis auf die angespannte Lage in der Region sagte er, er werde – wenn nötig – direkt nach Washington fliegen. Auch wolle er nach Peking und Tokio reisen.

Moon hatte vor seiner Wahl angekündigt, im Falle seines Sieges an die auch als „Sonnenscheinpolitik“ bezeichnete Annäherung zu Nordkorea unter den früheren liberalen Präsidenten anzuknüpfen. Er machte jedoch klar, dass ein Dialog schwierig sein werde, sollte Pjöngjang einen weiteren Atomtest durchführen.

Nach neuen Raketentests durch Nordkorea drohte US-Präsident Donald Trump mehrfach mit Alleingängen. Auch Militärschläge schloss er nicht aus. Als Demonstration der Stärke hatten die USA Ende April zum zweiten Mal den Flugzeugträger „USS Carl Vinsson“ in Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel geschickt.

Auch durch seine Ernennung des langjährigen Geheimdienstbeamten Suh Hoon zum neuen Leiter des staatlichen Aufklärungsdienstes (NIS) deutete Moon an, wieder stärker auf die kommunistische Führung in Pjöngjang zugehen zu wollen. Suh spielte bei den Vorbereitungen der bisher einzigen beiden Gipfeltreffen Süd- und Nordkoreas in den Jahren 2000 und 2007 eine wichtige Rolle. Noch sei es zu früh, darüber zu sprechen, „doch wir brauchen solch ein Gipfeltreffen“, sagte Suh. Zudem nominierte Moon den Gouverneur der Provinz Süd-Jeolla und Parteifreund Lee Nak Yon als Ministerpräsidenten. Der frühere Abgeordnete soll Nachfolger des scheidenden Regierungschefs Hwang Kyo Ahn werden, der seit der Absetzung von Moons Vorgängerin Park Geun Hye im März die Amtsgeschäfte des Präsidenten kommissarisch leitete.

Bei der Wahl am Dienstag hatte Moon 41,1 Prozent der Stimmen erhalten. Der Konservative Hong Jun Pyu kam auf 24, der Zentrumspolitiker Ahn Cheol Soo auf 21,4 Prozent. (dpa)

