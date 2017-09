Südamerika-Sorge lässt ostdeutsche Aktie abstürzen Verbio in Leipzig produziert immer mehr Rapsdiesel und Getreide-Alkohol für E10-Benzin. Doch Konzernchef Claus Sauter hat eine Befürchtung.

Dresden. Eine der wenigen ostdeutschen Aktien hat am Mittwoch einen starken Kurseinbruch erlebt: Die Verbio AG mit Zentrale in Leipzig und Firmensitz in Zörbig in Sachsen-Anhalt hatte sinkende Gewinne vorhergesagt und damit einen Teil der Aktionäre zum Verkauf der Aktien veranlasst. Der Grund für die Befürchtung: Der Firmenchef und Mitgründer Klaus Sauter rechnet mit mehr Konkurrenz aus Südamerika. Bald werde Europa „mit Soja-Biodiesel“ aus Argentinien überschwemmt, sagte Sauter in Leipzig. Sein Unternehmen stellt Biodiesel aus Raps her, der vor allem in der Nähe der ostdeutschen Fabriken wächst und im Mai das Land gelb färbt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der ostdeutsche Konkurrent der Ölscheichs vor Importen aus Südamerika fürchtet. Vor gut fünf Jahren hatte Verbio Pläne für eine Biogasanlage in Seitschen bei Bautzen auf Eis gelegt, weil billigerer Rohstoff aus Argentinien und Indonesien dem Chef Sorgen machten. Inzwischen verhängte die EU-Kommission zwar Strafzölle auf argentinischen Soja-Biodiesel, doch nun werden diese Zölle verringert. Mehr Rohstoff aus Südamerika dürfte nach Europa kommen, zumal nun die USA Strafzölle darauf erheben.

Allerdings ist das Geschäft von Verbio zum dritten Mal in Folge gewachsen. 527 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in den Leipziger Büros sowie in den Fabriken in Zörbig, Bitterfeld und Schwedt. Vor einem Jahr waren es noch etwa 40 weniger.

Der Umsatz ist im jüngsten Geschäftsjahr um zehn Prozent auf 726 Millionen Euro gestiegen, allerdings war er vor drei Jahren höher. Der Gewinn vor Abschreibungen stieg um ein Viertel auf den Rekord von 92 Millionen Euro, doch fürs neue Jahr rechnet Sauter nur noch mit 50 Millionen. Diese Prognose dürfte den Aktienkurs gedrückt haben, obwohl die Aktionäre 20 Cent Dividende statt 15 Cent wie vor einem Jahr pro Aktie bekommen sollen.

Verbio stellte im vorigen Jahr 473 000 Tonnen Rapsdiesel und 249 000 Tonnen Ethanol aus Getreide für E10-Benzin her. Zum Vergleich: Die ostdeutschen Ölraffinerien Leuna und Schwedt verarbeiten je bis zu zwölf Millionen Tonnen Öl pro Jahr.

