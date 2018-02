Südamerika mal ganz anders Christen beschäftigen sich mit Surinam – auch kulinarisch. Zu dem Treffen am Freitag ist jeder Interessierte eingeladen.

Im letzten Jahr standen die Philippinen im Mittelpunkt des Weltgebetstages der Frauen. Diesmal ist es ein südamerikanisches Land. © Kirchgemeinde

Altenberg. Christen und Interessierte werden sich am Freitag in Altenberg treffen, um sich mit dem lateinamerikanischen Land Surinam zu befassen. Auch kulinarisch werden hier Landeskenntnisse vermittelt. Anlass dafür ist der Weltgebetstag der Frauen, der auch in anderen Städten und Gemeinden begangen wird. Dieser findet jährlich statt und wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. „Es ist sehr interessant, etwas aus anderen Gegenden der Welt zu erfahren. Auch, wie dort der Glaube gelebt wird“, berichtet Michaela Bobe aus Lauenstein, die an ähnlichen Treffen teilgenommen hat. „Da merkt man erst, wie steif wie hier in Europa in vielem sind“, ergänzt Steffi Schirm aus Altenberg. „Letztes Jahr ging es um die Philippinen. Da wurde nicht nur erzählt, wie schön das Land ist. Auch die große Armut wurde thematisiert“, berichtet Michaela Bobe.

Die Teilnehmer wollen an diesem Abend auch für das Land, für Gerechtigkeit und den Frieden in der Welt beten. Außerdem erklingen Lieder aus der Region. Vorbereitet wird das ökumenische Treffen unter Leitung der Geisinger Kirchenvorsteherin Elke Eichler von den evangelischen Kirchgemeinden aus dem Altenberger Stadtgebiet sowie der katholischen Pfarrgemeinde Osterzgebirge. Nach der liturgischen Feier wird es landestypische Speisen aus Surinam geben. Am Ende erhält jeder Gast noch eine typische surinamische Gewürzmischung, um den Abend auch später noch in Erinnerung zu behalten, informiert Pfarrer David Keller.

Surinam ist eine ehemalige holländische Kolonie, die von der Fläche her halb so groß wie Deutschland ist. Dort leben rund 500 000 Menschen. Etwa 80 Prozent des Staatsgebietes bestehen aus Regenwald. Im Land, in dem Niederländisch die offizielle Amtssprache ist, leben Menschen afrikanischer, indischer, asiatischer und europäischer Herkunft und indianische Ureinwohner friedlich miteinander. Auch religiös ist das Land sehr gemischt, sagt Keller. Von daher gibt es viel zu berichten.

Der Weltgebetstag der Frauen richtet sich nicht nur an Frauen, auch Männer sind dazu eingeladen. Die Veranstaltung in Altenberg beginnt am Freitag, 2. März, um 18.30 Uhr in der Kirche Altenberg. (SZ/mb)

Weitere Informationen: Pfarrer David Keller, Pfarrhaus Altenberg, Tel. 035056 395010 oder per Mail

