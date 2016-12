Suche nach schönstem Weihnachtsbaum geht in Runde zwei Bei Halbzeit liegen die großen Städte vorn. Jetzt wird die Wahl um Leservorschläge erweitert. Eine zweite Chance für alle – auch bei unserer Verlosung.

Einer von sechs Vorschlägen der Leser – dieser und die anderen beiden sind auf unserer Abstimmungsseite bei sz-online zu finden. © privat

Görlitz, Zittau, Löbau? Eher Weißwasser, Bad Muskau, Niesky? Oder doch Ebersbach? Seit knapp einer Woche läuft die Abstimmung über den schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis Görlitz. Fast Tausend haben bis Montagabend ihre Wahl getroffen.

Schnell zeigte sich, dass Lokalpatriotismus eine große Rolle spielt. So liegen die Bäume auf den Weihnachtsmärkten in Görlitz, Zittau und Löbau deutlich vor den anderen vier Bewerbern. Durchaus denkbar deshalb, dass der am Mittwoch beginnende Zittauer Weihnachtsmarkt dem dortigen Baum noch einmal zu einem Stimmenaufschwung verhilft.

Heute beginnen wir zudem mit unserer Zusatzabstimmung. Für die zweite Kategorie erreichten uns in den vergangenen Tagen sechs Vorschläge aus verschiedenen Ecken des Kreises. Vier von ihnen zeigen wir hier, den Gesamtüberblick bekommen Sie auf der Abstimmungsseite bei sz-online (siehe Link).

Für jeden, der schon abgestimmt hat, gibt es hier eine zweite Chance. Er darf jetzt aus den Leservorschlägen wählen. Wer noch gar nicht abgestimmt hatte, kann aus beiden Kategorien jeweils einen Baum wählen. Die Abstimmung endet am vierten Advent (18. Dezember), um 24 Uhr.

Mit dem zweiten Votum verdoppelt man quasi auch seine Gewinnchance. Jeder Teilnehmer kommt in eine Verlosung. Wir ziehen in der Woche vor Heiligabend drei Gewinner, die sich im SZ-Treffpunkt Görlitz oder Zittau ein Geschenk im Wert von 30 Euro aussuchen können.

Wenn ein besonders schöner Weihnachtsbaum in Ihrem Ort oder Ihrem Garten steht, machen Sie ein Foto und schicken es uns per E-Mail an sz.lausitz@ddv-mediengruppe.de

sz.lausitz@ddv-mediengruppe.de

