Suche nach Rissen in der Carolabrücke Auf Hubbühnen inspizieren Experten auch die Unterseite der Waldschlößchenbrücke. Sie sollen Mängel suchen, für die noch die Baufirma haftet.

Blick von oben auf die Carolabrücke © René Meining

Wie beim TÜV fürs Auto müssen auch Brücken regelmäßig von Prüfern inspiziert werden. In dieser Woche kommen die Carola- und die Waldschlößchenbrücke an die Reihe, teilt die Stadt mit. Von Montag bis Freitag werden Experten des Berliner Ingenieurbüros Paul auf Hubbühnen die Unterseiten dieser Bauwerke über der Elbe begutachten. Aufspüren sollen sie Schäden wie Risse, Hohlstellen und Rost. Zudem kontrollieren sie den Zustand von Schweißnähten und schauen, ob sich Teile verformt haben. Die Prüfung kostet 30 000 Euro.

Die Carolabrücke, die auf 400 Metern die Elbe überspannt, ist in die Jahre gekommen. 1971 war sie eröffnet und seitdem noch nie grundhaft saniert worden. Bewehrungsstähle rosten im Überbau, Fahrbahnen, Fußwege sowie Abdichtungen sind verschlissen und die Geländer nicht mehr zeitgemäß. Das sind nur einige der zahlreichen Mängel an der Spannbetonbrücke.

Sie ist mit täglich rund 40 000 Autos die am stärksten befahrene städtische Elbebrücke. Besonders belastet wurde sie während der über zweijährigen Sanierung der Albertbrücke. Damals fuhren an Spitzentagen 48 000 Autos darüber. Ihr Zustand wird zwar noch mit befriedigend bewertet. Dennoch muss sie bald saniert werden. Vorgesehen ist, die kompletten Aufbauten der drei Brückenzüge mit Dichtungen, Fahrbahnen beziehungsweise Gleistrasse zu erneuern. Begonnen werden kann aber erst, wenn die Augustusbrücke saniert ist, also frühestens 2020.

Die Prüfer werden diese Woche auch die Waldschlößchenbrücke inspizieren. Das 636 Meter lange Bauwerk war im August 2013 übergeben worden. Es befinde sich in gutem Zustand, schätzt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz ein. Die jetzige Prüfung dient auch dazu, eventuell vorhandene Gewährleistungsmängel festzustellen. Diese müssten von der Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen (Arge) beseitigt werden. Mit der ist die Stadt ohnehin in regelmäßigem Kontakt. Die Brücke hat bisher rund 181 Millionen Euro gekostet. Doch die Arge verlangt für zusätzliche Leistungen weitere Millionen. Die Arge hat noch eine Reihe von Unterlagen, sogenannte Aufmaße, eingereicht. Sie werden Koettnitz zufolge jetzt geprüft.

zur Startseite